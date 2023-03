Jak szybko zwiększyć dostępność wody do celów przeciwpożarowych w firmie?

Zgodnie z przepisami prawa, każdy zakład produkcyjny musi zapewnić odpowiednią ilość wody na cele gaśnicze. Wartość ta podana jest w litrach na sekundę, jednak głównym źródłem takiej wody jest zazwyczaj sieć wodociągowa. Niestety – często jest to niewystarczające źródło. Dlatego też warto zainwestować w zbiorniki p.poż. Służą one do przechowywania dużej ilości wody na wypadek pożaru. Jednocześnie pozwalają one spełnić wymogi prawne, a dzięki temu zapobiegają nałożeniu wysokich kar w razie kontroli.

Wielkość zbiorników przemysłowych

Zbiorniki p.poż. mogą posiadać zróżnicowane rozmiary. Jednak coraz częściej spotyka się rozwiązania modułowe. Ich zaletą jest możliwość odpowiedniej rozbudowy w taki sposób, by optymalnie wykorzystać dostępne miejsce na pomieszczenie jak największej ilości wody do celów gaśniczych.

Dostępne w takich systemach rozwiązania pozwalają uzyskać objętość od 10 do nawet 2600 m³. Średnica zbiornika może sięgnąć od 3 do 15 m, a jego wysokość mieści się w zakresie od 1,8 do 13,2 m. Wybór odpowiedniej wielkości zależny jest oczywiście od zapotrzebowania na wodę, które wyliczyć można na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. W oszacowaniu zapotrzebowania na wodę bierze się pod uwagę takie czynniki jak:

Obciążenie ogniowe.

Obszaru zajmowanego przez zakład (ryzyka wystąpienia kilku pożarów jednocześnie).

Istniejące systemy gaśnicze w budynkach.

Każdy zakład produkcyjny musi wyliczyć minimalne zapotrzebowanie na wodę do celów gaśniczych, a następnie zapewnić dostęp do niej zastępom straży pożarnej na wypadek pożaru. Zbiorniki przemysłowe p.poż. to najskuteczniejszy sposób zwiększenia dostępnej wody.

Dlaczego warto wybrać sprawdzonego producenta zbiorników przemysłowych?

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych dostawców zbiorników p.poż. jest JR Tech. Dlaczego warto wybrać akurat ich usługi?

Możliwość ustawienia zbiornika o niemal dowolnych rozmiarach, dzięki ich modułowej konstrukcji.

Żywotność wyróżniająca się na rynku – dzięki zastosowaniu ochrony antykorozyjnej.

Stosunkowo niska cena w porównaniu ze zbiornikami żelbetonowymi, spawanymi czy wykonanymi z tworzywa sztucznego.

Zamówione elementy są prefabrykowane w zakładach JR Tech, a następnie błyskawicznie składane w miejscu docelowym, co pozwala na uzyskanie najkrótszych terminów realizacji.

Instalacja zbiornika może odbywać się przez cały rok, bez względu na średnią temperaturę występującą na zewnątrz.

Konstrukcja wznoszona jest bez ciężkiego sprzętu – a tym samym usługa jest wykonana szybciej i taniej.

Zakład będzie w przyszłości rozbudowany? Nic straconego. Zbiorniki p.poż. od JR Tech można w każdej chwili rozbudować lub przenieść w inne miejsce bez generowania ogromnych kosztów.

Łatwa konserwacja gotowego zbiornika przemysłowego producenta JR Tech.

Z tego względu bardzo dużo firm wybiera nowoczesne, modułowe rozwiązanie w zakresie zbiorników p.poż. Jest to nie tylko najtańsze, ale również najefektywniejsze rozwiązanie dostępne aktualnie na rynku.

Czy przemysłowy zbiornik p.poż. jest konieczny w każdej firmie?

Zbiorniki p.poż. mają na celu zapewnić odpowiednią ilość wody gaśniczej dla zastępów straży pożarnej na wypadek pojawienia się niekontrolowanego ognia. W przypadku firm posiadających odpowiednie zabezpieczenia na wypadek pożaru, których hale wykonane są z konstrukcji stalowych, a produkcja opiera się głównie o materiały niepalne (jak metal) – najczęściej wystarczy sieć wodociągowa zapewniająca odpowiedni pobór wody.

Jednak nadal warto przeliczyć zapotrzebowanie na taką wodę zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem. Okazać się może bowiem, że umowa z zakładem wodociągowym nie gwarantuje odpowiedniej wydajności. Oznacza to możliwość nałożenia kary w czasie kontroli w tym zakresie. Natomiast montaż niewielkiego zbiornika najczęściej w zupełności uzupełni te brakujące ilości.

Z kolei zakłady drewniane, wykorzystujące łatwopalne substancje w czasie produkcji, najczęściej muszą posiadać nawet kilka takich zbiorników na wodę gaśniczą.