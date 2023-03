Rynki znów lubią ryzyko

Ostatnie wydarzenia na rynkach spowodowały sporo niepokoju. Inwestorzy jednak, bardziej od unikania ryzyka, wolą zarabianie pieniędzy. Kapitał wraca powoli na ryzykowne rynki.

Lepsze dane z Niemiec

Wczorajszy odczyt indeksu Instytutu IFO okazał się wyraźnie lepszy od oczekiwań wynoszących 91 pkt. 93,3 pkt to najlepszy wynik od lutego 2022 roku. Nie pokrywa się on zupełnie jednak z wynikami ankiet PMI, co powoduje pewien dysonans. Co prawda, metodologia obydwu tych badań jest inna, co pozwala wyjaśnić tę różnicę. W piątek niemiecki przemysł spadł jednak do poziomu 44 pkt po wyraźnie gorszym od oczekiwań wyniku. Lepiej wypadł indeks dla usług, ale IFO jest bardziej odpowiednikiem przemysłowego indeksu. Rynki przyjęły to jednak jako dobre dane i wczoraj euro zyskało względem dolara.

Apetyt na ryzyko wraca

Jeszcze kilka tygodni temu upadały banki, inne były przejmowane lub wspierane w niestandardowych okolicznościach. Dzisiaj jednak rynki wracają do normalności czyli czegoś co nazywa sie z angielskiego „business as usual”. Niby miał być kolejny wielki kryzys, ale nagle widzimy odbicie na ropie naftowej w górę. W szczycie spadków czarne złoto spadło do 70 dolarów za baryłkę. Dzisiaj odbiło już do 78 dolarów, to 1-2 dolary od dołków przed problemami Silicon Valley Bank. Odbicie widać również na obligacjach amerykańskich. Tam powodem jest spekulacja na temat majowego wzrostu stóp procentowych. Jeszcze wczoraj wycena kontraktów dawała na ten scenariusz 16,8%, dzisiaj jest to 53,3%.

Spadki cen zbóż

Wydawać by się mogło, że wojna na Ukrainie i problemy z eksportem tamtejszych zbóż spowodują lokalne niedobory. Te z kolei powinny podnieść ceny. Tak się jednak nie stało. zarówno żyto jak i pszenica są obecnie tańsze o 20% niż przed rokiem. Nadal jesteśmy na dużo wyższych poziomach niż dwa lata temu, ale znając siłę producentów rolnych w Polsce czeka nas kolejne duże zamieszanie w roku przedwyborczym. Dlaczego piszemy o cenach zbóż w komentarzu walutowym? Korekta, bo o tym na tym rynku należy obecnie mówić, powinna być bowiem istotnym elementem wpływającym na ograniczenie inflacji. Jest to jednak ważny składnik przy produkcji żywności.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Węgry – decyzja w sprawie stóp procentowych,

16:00 – USA – Indeks zaufania konsumentów – Conference Board

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat