Jak uzupełnić stylizację na spotkanie biznesowe? Wskazówki dla kobiet

Zawodowe relacje zazwyczaj wymagają od nas większych starań, gdy chodzi o wybór stylizacji. Ważne spotkanie w pracy to jedno z wydarzeń, podczas którego stawiamy na elegancję. Jednym z kroków do sukcesu i powodzenia podczas rozmowy może być odpowiednio dobrany strój, który zapewni Ci komfort, ale też wywrze dobre wrażenie na innych. Aby się to udało, warto zadbać o spójny charakter looku. Jak to zrobić z pomocą biżuterii?

Klasyka w najlepszym wydaniu, czyli minimalistyczne dodatki

Nie od dziś wiadomo, że bliską przyjaciółką klasyki jest prostota, również w świecie biznesowych spotkań. To właśnie taki duet świetnie współgra z formalnymi zestawieniami. A zatem do eleganckich zestawień warto dobrać minimalistyczne akcesoria, które nie będą zwracać na siebie zbyt wiele uwagi, a jednocześnie skutecznie dopełnią całość. Gdy zależy nam na profesjonalnym charakterze stylizacji, zrezygnujmy z kolorowych dodatków w żywych odcieniach. Wszelkie torebki, zegarki czy chustki przewiązywane na szyi niekoniecznie muszą być czarne, białe czy szare – równie dobrze sprawdzą się ciepłe brązy lub chłodniejsze beże. Natomiast kluczem będzie zachowanie stonowanej kolorystyki. To samo dotyczy biżuterii.

Dobrze jest postawić na jeden metal szlachetny, czyli złoto lub srebro. Do klasycznych elementów należą delikatne bransoletki, cienkie łańcuszki z zawieszkami, subtelne pierścionki czy kolczyki typu koła lub sztyfty. A jeśli chcemy dodatkowo ozdobić uszy, możemy zdecydować się nausznicę w postaci eleganckiej perełki (możesz sprawdzić, jak prezentuje się taki kolczyk na Lilou).

Jak dobrać biżuterię do formalnej sukienki?

Zawodowe spotkania nie zawsze wymagają od nas zestawienia białej koszuli z marynarką i czarnymi spodniami. Równie eleganckie okażą się też sukienki, które wybierzemy na mniej formalne wydarzenia. Warto tutaj wspomnieć, że w obecnych trendach dominują modele inspirowane latami 50., kojarzące się z paryskim szykiem. Z tego powodu biżuteria damska i inne dodatki powinny umiejętnie podkreślać ich charakter oraz być dostosowane do sytuacji. Warto zwrócić uwagę na akcesoria w stylu vintage.

A jeśli naprawdę lubimy kierować się trendami, zwróćmy uwagę również na sukienki w czerwonym kolorze (choć właściwie każdy odcień jest modny, większą elegancją charakteryzują się głębsze tony). W ich wypadku możemy sięgnąć po połyskujące naszyjniki lub postawić na czerwone kamienie w wiszących kolczykach, inspirując się modnym total lookiem. Na istotne spotkania sprawdzą się też popularne perły w różnym wydaniu.

Co ważne, miłośniczki kolorów nie muszą się ograniczać. Pełne elegancji są również projekty biżuterii z zielonymi lub niebieskimi kamieniami. To właśnie one potrafią dodać biznesowej stylizacji nieco świeżości, a przy tym pozostać w ponadczasowym klimacie, na którym nam zależy.

Czy warto eksperymentować z akcesoriami, idąc na spotkanie biznesowe?

Elegancja nie wyklucza całkowicie pola do eksperymentowania. Jeśli spotkanie będzie odbywać się w nieco luźniejszej atmosferze, możemy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Do stylizacji w stylu smart lub business casual dodajmy więcej kolorów – także w przypadku dodatków (propozycje biżuteryjne znajdziemy m.in. na stronie: https://lilou.pl/). Torebka w żywym odcieniu fioletu, masywne kolczyki, połączenie złota ze srebrem lub kilku różnych naszyjników – co Ty wybierzesz?