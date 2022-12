Jak wybrać komputer POS do systemu sprzedaży?

Korzystanie z systemu sprzedaży wiąże się z koniecznością wdrożenia różnego rodzaju urządzeń lub programów. W wielu przypadkach podstawą takiego rozwiązania jest zaś komputer typu POS. To przy jego pomocy można korzystać z oprogramowania służącego np. do zarządzania handlem i magazynem. A na co konkretnie zwrócić uwagę przy wyborze takiego urządzenia? Terminal komputerowy Novitus Esline S2 udowadnia, że duże znaczenie ma zarówno wydajność, jak i wygodna obsługa oraz płynna współpraca z innymi ogniwami firmowego systemu.

Główne zalety urządzenia typu all-in-one

Terminal komputerowy POS (Point of Sale) to urządzenie, które jest pod różnymi względami przystosowane do prowadzenia sprzedaży na stanowisku obsługi klientów w firmie. Od „standardowego” komputera stacjonarnego różni się np. tym, że posiada zintegrowany panel dotykowy. Jest więc urządzeniem typu all-in-one, które umożliwia intuicyjną obsługę zainstalowanego oprogramowania, m.in. aplikacji sprzedażowej, sprzedażowo-magazynowej lub przeznaczonej do zarządzania gastronomią. A na przykładzie Novitus Esline S2 widać również doskonale, jak duże znaczenie w przypadku komputera POS ma rodzaj zastosowanej technologii dotykowej. Wspomniane urządzenie posiada bowiem 15-calowy ekran pojemnościowy (PCAP), a więc taki, który cechuje się zwiększoną odpornością na zużycie i uszkodzenia mechaniczne, np. zarysowania.

Warto też dodać, że terminal komputerowy Novitus jest dostępny w wersjach z opcjonalnymi rozszerzeniami swojej funkcjonalności. Model Esline S2 można wyposażyć zarówno w dodatkowy wyświetlacz dla nabywców, jak i czytnik kart magnetycznych. I co najważniejsze, obydwa akcesoria stanowią wtedy integralną część omawianego urządzenia. Nadal mamy więc do czynienia z praktycznym komputerem typu all-in-one.

Wydajne podzespoły i system operacyjny Windows

Przy wyborze terminala komputerowego POS dla firmy z pewnością należy zwrócić uwagę na wydajność konkretnego urządzenia. A warto też pamiętać, że niekiedy istnieje nawet możliwość dostosowania parametrów danego modelu do potrzeb przedsiębiorstwa. Tak jest w przypadku przywoływanego już wcześniej terminala komputerowego Esline S2. Przy zamawianiu tego urządzenia można bowiem wybrać jedną z dwóch dostępnych konfiguracji: z procesorem C3867U i 4 GB pamięci RAM (standardową) lub procesorem i3-7100U i 8 GB pamięci RAM (o zwiększonej wydajności). I co najważniejsze, w obydwu wariantach komputer POS od Novitus jest wyposażony w szybki dysk twardy typu SSD (o pojemności 128 GB) oraz posiada preinstalowany system operacyjny Windows 10. Model Esline S2 zapewnia więc kompatybilność z wieloma popularnymi programami sprzedażowymi i sprzedażowo-magazynowymi dla firm (zgodnymi ze środowiskiem informatycznym Microsoft), jak również ich płynne działanie.

Komputer Esline S2 w połączeniu z innymi rozwiązaniami od Novitus

Terminale komputerowe POS, w tym model Esline S2, to nie jedyne rozwiązania sprzedażowe, jakie są dostępne w ofercie Novitus. Polski producent słynie przecież przede wszystkim z dostarczania na rynek różnego typu urządzeń fiskalnych, np. drukarek rejestrujących Deon Online, Bono Online oraz HD II Online. Ponadto, coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się także oprogramowanie tej marki. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby zdecydować się na system sprzedaży od jednego producenta. Przedsiębiorca zyska wtedy pewność, że wszystkie elementy takiego rozwiązania technologicznego dla biznesu – komputer POS, drukarka fiskalna oraz oprogramowanie – będą ze sobą w pełni kompatybilne.

Osobną kwestią są też różnego rodzaju urządzenia peryferyjne, które usprawniają codzienne obsługiwanie klientów (a niekiedy okazują się wręcz niezbędne przy prowadzeniu sprzedaży). Warto więc podkreślić, że terminal komputerowy Novitus Esline S2 posiada wiele różnorodnych interfejsów komunikacyjnych: RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi oraz Bluetooth. Dzięki temu może płynnie współpracować z kilkoma urządzeniami równocześnie – nie tylko z drukarką fiskalną, ale także wagą elektroniczną, czytnikiem kodów kreskowych, programowalną klawiaturą, drukarką etykiet czy dodatkowym wyświetlaczem dla klientów. Innymi słowy, ten komputer POS od Novitus ma wszelkie predyspozycje do tego, aby stać się kluczowym ogniwem nawet najbardziej rozbudowanego rozwiązania systemowego dla firmy.