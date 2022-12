Wyjątkowy składany smartfon — Samsung Galaxy Z Flip 4

Składane telefony to absolutna rewolucja na rynku smartfonów. Choć kiedyś telefon z klapką był normą, dziś Samsung stworzył smartfon z ekranem dotykowym, który zgina się w połowie. To wcześniej niespotykany wynalazek, który zrewolucjonizował sprzęty tego typu. Przyjrzyjmy się bliżej najnowszemu modelowi składanego Samsunga — Galaxy Z Flip 4.

Składane smartfony to doskonała propozycja dla osób, które nie lubią nosić w kieszeni urządzenia wielkości przysłowiowej „cegły”. Dlatego smartfony Samsunga z serii Galaxy Z Flip zaprojektowane zostały tak, aby nawet po złożeniu były cienkie i wytrzymałe na częste otwieranie i zamykanie. Czym wyróżniają się najnowsze składane telefony Samsung Galaxy Z Flip 4? Na co zwrócić uwagę, kupując taki smartfon? Czy jest on wystarczająco wytrzymały? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Zalety modelu Samsung Galaxy Z Flip 4 – czym różni się od poprzedników?

Najnowszy model składanego smartfona od Samsunga to ulepszona wersja poprzednich Galaxy Z Flip-ów. Poprawiono w nim między innymi pojemność baterii, zmniejszono ramki na obu częściach składanej obudowy, a także poszerzono możliwości personalizacji wyświetlacza na obudowie, znajdującego się tuż obok tylnych obiektywów. A skoro już o personalizacji mowa, to Samsung wprowadził w tym modelu kolejną rewolucję — w oficjalnym sklepie firmowym można skonfigurować własną wersję kolorystyczną swojego nowego Galaxy Z Flip 4. Nowy model Z Flipa jest także po złożeniu nieco mniejszy i smuklejszy niż poprzednie wersje. Samsung zadbał również o lepszą edukację użytkowników odnośnie pielęgnacji i dbania o składanego smartfona, jednak jego wytrzymałość jest na bardzo wysokim poziomie i nie trzeba się obawiać, że ekran niespodziewanie zacznie pękać czy kruszyć się.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem nowego smartfona?

Obecnie smartfon zastępuje nam wiele różnych urządzeń. Pełni funkcję aparatu, kamery, kalendarza, kalkulatora, przeglądarki internetowej i wielu innych narzędzi. Dlatego bardzo istotna jest między innymi wbudowana pamięć. Przy obecnej jakości zdjęć i filmów warto zadbać o pojemność przynajmniej 128 GB, a najlepiej wybrać model Samsung Galaxy Z Flip 4 256 GB. Przy takiej ilości pamięci będziesz mógł cieszyć się wszystkimi funkcjami swojego telefonu bez zamartwiania o usuwanie nadprogramowych zdjęć czy filmików.

Kolejną rzeczą, która dziś jest bardzo istotna dla wielu użytkowników smartfonów, jest aparat. Jakość robionych zdjęć czy nagrywanych filmów liczy się już nie tylko ze względu na wspomnienia z podróży, ale także zdjęcia produktowe robione smartfonem, nagrywanie relacji do mediów społecznościowych czy prowadzenie transmisji online. Model Samsung Galaxy Z Flip 4 oferuje doskonałe aparaty bardzo wysokiej klasy. Dodatkowo smartfon jest wyjątkowo wydajny dzięki najmocniejszemu procesorowi Qualcomma. Dwa świetne głośniki i rewelacyjny wyświetlacz dbają o wysoką jakość oglądanych na Samsungu treści.