Jacek Łęgiewicz wiceprezesem Związku Cyfrowa Polska

Związek Cyfrowa Polska, który reprezentujące polską branżę cyfrową, poinformował o powołaniu Jacka Łęgiewicza na stanowisko wiceprezesa. Ekspert wesprze prezesa Michała Kanownika w kierowaniu pracą organizacji oraz włączy się w projekty związane z transformacją cyfrową polskich firm i budową higieny cyfrowej. Zaangażuje także branżę w działania wspierające zrównoważony rozwój społeczeństwa w świecie cyfrowym.

Jacek Łęgiewicz jest aktywny w samorządzie gospodarczym branż elektroniki i IT od 2005 roku. W Cyfrowej Polsce zasiada z ramienia firmy Samsung Electronics Polska, gdzie jest dyrektorem ds. korporacyjnych. Dotychczas pełnił funkcję Członka Zarządu Cyfrowej Polski. Teraz – decyzją prezesa organizacji – został mianowany na wiceprezesa. – To ekspert, który doskonale zna polską branżę cyfrową, jej wyzwania oraz potrzeby. A dziś w dobie dynamicznego rozwoju tego sektora, potrzebujemy właśnie takich przedstawicieli, którzy pomogą wzmocnić głos branży w kraju, a także włączyć sektor w prace na rzecz cyfrowych zmian o charakterze gospodarczym i społecznym – mówi Michał Kanownk.

Nowa rola Związku

Jak wyjaśnia prezes Cyfrowej Polski, taka decyzja została podjęta w związku z dynamicznym rozwojem organizacji. Związek ma również intensywniej wspierać transformację cyfrową polskich firm, w tym wspomagać je w kwestiach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, a także angażować się w działania związane z budowaniem w społeczeństwie wiedzy o higienie cyfrowej. Będą to jedne z zadań, których podejmie się Jacek Łęgiewicz w roli wiceprezesa. – W czasach, gdy nowe technologie rewolucjonizują naszą pracę, musimy edukować przedsiębiorców, przedstawicieli administracji państwowej, a także obywateli w dziedzinie cyfryzacji. Zrozumienie technologii to klucz do jej efektywnego i bezpiecznego wykorzystania. Cieszę się, że będę mógł pokierować projektami, które będą do tego dążyły – podkreśla Jacek Łęgiewicz.

Jednym z jego priorytetów będzie również angażowanie środowiska cyfrowego do działania na rzecz budowy demokratycznego i egalitarnego rynku cyfrowego. W jego opinii dziś również na sektorze leży odpowiedzialność, by wspierać zrównoważony rozwój społeczeństwa.

Obecnie we władzach organizacji zasiada jeszcze dwóch Członków Zarządu. To Marta Kokoszka, przedstawicielka Amazon Web Services, oraz Włodzimierz Ossowski z Action S.A.