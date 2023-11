Jak zadbać o bezpieczeństwo strony internetowej?

Nieodpowiednie zabezpieczenia naszej witryny mogą przynieść niemożliwe do naprawienia skutki. Jeśli komuś będzie na tym szczególnie zależeć, z pewnością w końcu padniemy ofiarą cyberataku, potwierdzają to głośne przypadki niektórych ogólnoświatowych firm. Nie oznacza to jednak, że nie mamy dążyć do możliwie największego zminimalizowania prawdopodobieństwa cyberataku. W tym celu warto zastosować kilka rozwiązań.

Hosting – na nim nie warto oszczędzać

Hosting to niezbędny element każdej strony internetowej. Bazuje na udostępnianiu miejsca na dysku zewnętrznego serwera, który może być współdzielony przez wielu użytkowników jednocześnie. Samodzielny zakup serwera jest zwykle nieopłacalny i bardzo kosztowny, dlatego właściciele stron internetowych decydują się na skorzystanie z pakietów hostingowych, które umożliwiają skorzystanie z pomocy technicznej, określonego miejsca na dysku i usług dodatkowych. Przy wyborze najlepszego dla nas hostingu warto kierować się parametrami, takimi jak: pojemność, transfer, szybkość i przepustowość łącza, bezpieczeństwo czy uptime (czas bezawaryjnego działania). Choć cena oferowanej usługi z pewnością nie pozostanie dla nas bez znaczenia, nie powinna być jednak głównym kryterium wyboru.

Dobry backup to połowa sukcesu

Choć tworzenie kopii zapasowych może generować comiesięczne koszty związane z utrzymaniem witryny, w sytuacji kryzysowej ten zabieg może okazać się niezwykle pomocny. Wszystkie kopie baz danych powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, innym niż ich oryginały. Ta przezorność może zapewnić nam ciągłość działania naszej firmy zarówno w przypadku awarii, jak i cyberataku. Kopia zapasowa danych będzie również przechowywana przez hosting, na którym stoi strona. W przypadku awarii strony przywrócenie jej wersji sprzed 2–3 dni zazwyczaj nie będzie stanowić większego problemu, nie powinniśmy jednak polegać wyłącznie na tym rozwiązaniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz m.in. na: https://www.nazwa.pl/backup/.

Certyfikat SSL – dlaczego będzie pomocny?

To bardzo podstawowy i jednocześnie obowiązkowy element ochrony, który szyfruje informacje przesyłane między naszą witryną a użytkownikiem. Wdrożenie certyfikatu bezpieczeństwa SSL (Secure Sockets Layer) na naszej stronie internetowej wpłynie nie tylko na wzrost zaufania użytkowników, ale również ochronę danych poufnych. Posiadanie SSL pozwoli również na lepsze pozycjonowanie naszej witryny w popularnej wyszukiwarce internetowej. W jaki sposób rozpoznać strony internetowe posługujące się tego rodzaju certyfikatem? Przed adresem strony internetowej pojawi się mała zamknięta kłódka. Dodatkowo większość wyszukiwarek przed wejściem na niezabezpieczoną witrynę wyświetli użytkownikowi komunikat ostrzegający.

Hasło, hasło i jeszcze raz hasło

Kluczem do sukcesu i bezpieczeństwa naszej strony internetowej będą nie tylko dobry hosting, kopia zapasowa danych czy certyfikat SSL. Bezpieczne hasło i login to dziś absolutna podstawa i konieczność. Powinny się one składać ze skomplikowanych i zróżnicowanych kombinacji. Do ich przechowywania i zarządzania (zazwyczaj nie będziemy w stanie zapamiętać wszystkich haseł) możemy użyć specjalnych aplikacji, z których korzystanie będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż np. przechowywanie kodów dostępów spisanych w zeszycie lub, co gorsza, w jednym pliku na komputerze. Może pomóc również wielostopniowa weryfikacja, która będzie wymagała od użytkowników podania, poza hasłem, również dodatkowych informacji, jak kodu wysłanego na adres e-mailowy, telefon czy uruchomienia specjalnej aplikacji. Wprowadzenie tego rozwiązania, dla niektórych być może uciążliwego, może pomóc w przechwyceniu nieautoryzowanych prób logowania.

Czas na… aktualizację

Większość z nas kojarzy aktualizacje głównie z dodawaniem nowych rozwiązań i poszerzaniem możliwości danego programu/aplikacji. Jednak mają one również za zadanie likwidowanie bugów i tych elementów kodu, które mogłyby wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa. Dlatego regularna aktualizacja programów działających w obrębie naszej witryny będzie miała takie znaczenie. Jej brak w znaczącym stopniu ułatwi przejęcie witryny przez zewnętrznych użytkowników.

Bezpieczeństwo strony internetowej to rozległy i jednocześnie niezwykle istotny temat, od którego nie wolno nam uciekać. Bezpieczeństwo użytkowników, powierzonych danych i nasza reputacja w dużej mierze zależą od poziomu i jakości zabezpieczeń naszej witryny.