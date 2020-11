Jak zwiększyć komfort i jakość pracy zdalnej?

Dla wielu osób praca zdalna to żadna nowość, jednak spora część z nas miała duże problemy, by skutecznie przestawić się na tryb pracy w domu lub w mieszkaniu. I chociaż firmy coraz chętniej, przynajmniej w pewnym wymiarze, sprowadzają swoich pracowników znów do biur, to przynajmniej częściowa praca zdalna dla wielu będzie trwała jeszcze przynajmniej przez kolejne miesiące. Z tego powodu warto zadbać o to, by komfort oraz jej jakość były jak najwyższe.

Oto kilka rad i pomysłów na to, by komfort i efektywność pracy zdalnej były jak najwyższy. Wiele z nich sprawdzi się również w biurach, jednak to przestrzeń, gdzie nasze możliwości m.in. integracji w nią – jako pracowników – stają się bardziej ograniczone. Gdy jednak pracujemy z domu lub mieszkania, wszystko możemy zmienić i ustawić tak, jak chcemy.

1. Odpowiedni fotel oraz biurko – wiele osób liczyło na to, że praca zdalna to jedynie krótki epizod. Niestety, nie jest tak, a kręgosłupy i mięśnie czekających coraz bardziej odczuwają prowizoryczne warunki pracy. Z tego powodu warto zainwestować w odpowiednie biurko oraz fotel biurowy. Praca przy kuchennym stole, w krześle, na którym jemy śniadania, to nie jest dobre rozwiązanie. Odpowiednia wielkość i wysokość biurka w połączeniu z możliwościami regulacji i ergonomią, jakie dają fotele biurowe, sprawią, że praca będzie bardziej komfortowa.

Wiele firm albo instytucji umożliwia zabranie ze sobą foteli biurowych, albo umożliwia (lub rozważa taką opcję) dopłat do zakupu swoich przez pracowników – z obu opcji po prostu skorzystajmy.

2. Odpowiednie narzędzia – działająca kamera internetowa, mikrofon, słuchawki – to podstawa w trakcie naszej zdalnej pracy, w końcu spotkania na Skype, Zoom czy Teams dla wielu będą niemal codziennością. Upewnijmy się, że wszystkie z nich działają i oferują nam zadowalającą jakość połączeń. To świadczyć będzie o naszym profesjonalizmie, jednak zapewni również sprawną komunikację oraz dalszą pracę – ciężko o nią, gdy kamera cały czas traci połączenie, nas ledwo słychać a słuchawki lub głośniki trzeszczą, lub są tak ciche, że słyszymy raptem co drugie słowo naszego przełożonego.

3. Odpowiednie oświetlenie oraz tło – wideokonferencję dla wielu będą codziennością podczas pracy zdalnej. Warto się na nie przygotować – kluczem do tego będzie nie tylko odpowiednie oświetlenie, ale również tło podczas spotkań wideo, Zadbajmy, by światło wpadające przez okno nie prześwietlało naszej twarzy, a gdy spotkanie odbywa się po zmroku – by nasza twarz była odpowiednio oświetlona przez lampę. Nie zapominajmy też o tym, by nie siadać, mając za swoimi plecami okno – może to sprawić, że zupełnie nie będzie nas widać. Spójrzmy też, co będzie znajdowało się za nami podczas wideokonferencji – pusta ściana jest lepsza, niż otoczenie pełne bałaganu, jednak zawsze idealnie sprawdzi się np. biblioteczka. Jeżeli nie mamy jednak takich opcji, wybierzmy tło, które wstawi za nas samo narzędzie, z którego korzystamy do wideokonferencji – wtedy jednak pamiętajmy, by nie ruszać się zbyt gwałtownie.

4. Zaufanie i samodzielność – obie te cechy zdecydowanie nam pomogą, gdy pracujemy zdalnie. Zaufanie dotyczyć będzie zwłaszcza osób na stanowiskach menadżerskich – to oni muszą kontrolować swoich pracowników, lecz nie powinny robić tego za bardzo i zakładać, że w przypadku pracy zdalnej każdy z nich będzie dawał z siebie jedynie absolutne minimum. Samodzielność przyda się za to każdemu z pracowników firmy – każdy z nas bardziej odpowiedzialny jest za swoją pracę, jej przebieg oraz efekty. Dlatego tak ważne jest, aby samodzielnie dobrze ją planować i realizować, przy odpowiednim wsparciu naszych przełożonych.

5. Wykorzystywanie dawnych nawyków i zarządzanie sobą w czasie – to, że pracujemy z domu, nie znaczy, że w trakcie służbowych obowiązków powinniśmy skupiać się również na tych domowych. To dekoncentruje oraz sprawia, że nasza praca staje się znacznie mniej efektywna. Wykorzystujemy nawyki, przyzwyczajenia i schematy działania, które wykorzystywaliśmy podczas stacjonarnej pracy w biurze – przygotowanie śniadania czy obiadku dzień wcześniej, wykonywanie prania po pracy czy zakupy w określonych dniach tygodnia. To pomoże nam pracować nie tylko efektywnie, ale wprowadzi również life-work balance, o który wielu jest po prostu znacznie trudniej.

6. Unikanie rozpraszaczy – to klucz do tego, by pracowało nam się dobrze. Unikanie rozpraszaczy nie jest łatwe, ale na pewno możliwe do realizacji. Przede wszystkim, przed rozpoczęciem pracy musimy być na bieżąco z domowymi obowiązkami i nie realizować ich w godzinach realizacji obowiązków służbowych, nie róbmy więc przerw na pranie czy gotowanie. Jeżeli nie narzuca tego na nas nasz pracodawca, sami możemy zdecydować się na blokowanie stron, które kuszą nas najbardziej, takich jak Facebook czy YouTube, by nie spędzać na nich czasu w pracy. Posprzątajmy również miejsce, w którym pracujemy, a jeżeli mamy taką możliwość, zdecydujmy się również na wyciszenie telefony prywatnego. Miejmy przy sobie jakąś przekąskę oraz coś do picia, dzięki czemu nie będziemy po nie chodzić w trakcie pracy. Jeżeli mamy taką możliwość, warto również poprosić rodzinę czy domowników o to, żeby nie przeszkadzali nam w pracy, jeżeli nie jest to naprawdę konieczne. Takie zasady, jeżeli uda nam się je wprowadzić, pomogą nam nie rozpraszać się w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

7. Odpowiedni ubiór, czyli poczuj się jak w pracy – gdy pracujemy z domu, możemy robić to nawet w dresie, o ile nie mamy spotkań czy wideokonferencji. Zachęcamy jednak, by tego nie robić, a do pracy odpowiednio się przygotować, podobnie jak sam strój, niemal tak, jakbyśmy mieli do niej wyjść. Nie zachęcamy do spodni w kant czy eleganckich butów, warto jednak przebrać się z piżamy w coś, w czym normalnie wyszlibyśmy do naszych znajomych. Z jednej strony wygodne dresy sprawiają, że potrafimy się rozleniwiać, z drugiej strony sam fakt przebrania będzie informował nas o tym, że coś się zmienia – ze snu czy odpoczynku przechodzimy w czas pracy, co wiąże się również ze zmianą odzieży – tak, jak robimy to zawsze, gdy wychodzimy do pracy lub z niej wracamy.

Materiał powstał we współpracy z firmą Veracomp, dystrybutorem marki Poly na rynku polskim. Poly oferuje profesjonalne rozwiązania audiokonferencyjne oraz wideokonferencyjne, które sprawią, że jakoś komunikacji podczas nich zawsze będzie na najwyższym poziomie. Więcej o produktach Poly, takich jak telefony konferencyjne, narzędzia do obsługi konferencji czy zestawy głośnomówiące, dowiesz się na ich stronie internetowej.