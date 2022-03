JR HOLDING inwestuje w THE BATTERIES, które docelowo zadebiutuje na GPW

JR HOLDING ASI poinformowała o podpisaniu porozumienia Term-Sheet w sprawie inwestycji JRH do 12 mln zł w spółkę THE BATTERIES, a następnie wprowadzenia jej do notowań na GPW w drodze odwrotnego przejęcia spółki NEXITY GLOBAL. THE BATTERIES opracowała i opatentowała nowatorski proces produkcji cienkowarstwowych baterii półprzewodnikowych na rynek elektroniki użytkowej.

THE BATTERIES to polska spółka założona przez światowej sławy inżynierów, którzy wcześniej zaprojektowali niestandardowe urządzenia do produkcji próżniowej dla Apple, Samsung, Sharp i innych międzynarodowych korporacji. Spółkę stanowi zespół specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w technologii cienkowarstwowej, chemii i fizyce powierzchni, komercjalizacji technologii i operacjach w dużych firmach.

THE BATTERIES opracowuje nowy typ urządzeń do produkcji cienkowarstwowych baterii wykorzystujący proces parowania plazmowego. Ten przełom inżynieryjny w zakresie rozwoju tego typu technologii, umożliwi osiągnięcie znacząco niższych kosztów produkcji baterii. Efektem jest ekonomicznie opłacalna produkcja i wynikająca z niej przewaga konkurencyjna zaawansowanych baterii cienkowarstwowych, która umożliwi ich szeroką komercjalizację na rynku elektroniki użytkowej.

„Fundusze pozyskane od JR HOLDING umożliwią nam realizację kolejnych etapów projektu w tym uruchomienie linii pilotażowej do produkcji baterii cienkowarstwowych. Dodatkowo wejście do notowań na rynku głównym pozwoli nam na dalszy intensywny rozwój, w tym pozyskanie w przyszłości dalszych środków na skalowanie produkcji” – deklaruje Jacek Błoński, Przewodniczący Rady Nadzorczej THE BATTERIES.

Plan projektu dzieli się na trzy kluczowe etapy. Pierwszym z nich jest sfinalizowanie badań i pierwszego seryjnego rozwoju produktu polegającego na uzyskaniu certyfikatów, przejściu testów baterii z partnerami i przyszłymi klientami, a także skonfigurowaniu i wdrożeniu pełnoprawnej dystrybucji. Kolejnym kluczowym etapem jest opracowanie pilotażowej fabryki produkcyjnej in-line w laboratorium dla technologii demonstracyjnej w produkcji masowej. Ostatnim etapem jest masowa rozbudowa produkcji poprzez rozwój nowych zdolności produkcyjnych lub licencjonowanie technologii.

„Jesteśmy przekonani, że technologia opracowana przez zespół THE BATTERIES jest przełomowa i znajdzie szerokie zastosowanie w produkcji baterii do urządzeń elektronicznych. Inwestycja ta pasuje do innych spółek z naszego portfela działających w sektorze innowacji w energetyce. Zakładamy, że te technologie wpiszą się w trend transformacji energetycznej i mają przed sobą perspektywę intensywnego rozwoju” – komentuje January Ciszewski, Prezes JR HOLDING ASI S.A.

Podpisane porozumienie zakłada przystąpienie JRH do inwestycji w THE BATTERIES i objęcie docelowo 12,5% kapitału spółki w zamian za 12 mln zł, w dwóch transzach, przy czym druga zostanie zrealizowana po osiągnięciu założonych celów. Strony porozumienia wstępnie ustaliły, że kolejnym krokiem będzie odwrotne przejęcie przez THE BATTERIES notowanej na GPW spółki NEXITY GLOBAL tj. wniesienie przedsiębiorstwa THE BATTERIES do NEXITY.