Kawa z cytryną – jakie ma właściwości i jak działa?

Kawa z sokiem z cytryny nie smakuje każdemu, jednak z pewnością warto jej spróbować. Szczególnie, że wiele osób uważa, że napój ten posiada wiele właściwości zdrowotnych, takich jak łagodzenie bólów głowy, objawów kaca oraz biegunki. Czy kawa z cytryną rzeczywiście jest zdrowa i pomaga na wiele dolegliwości? Postaramy się odpowiedzieć na to w tym artykule.

Jakie właściwości mają składniki kawy z cytryną?

Kawa z cytryną, czyli Espresso Romano, stanowi dość specyficzne połączenie. Ponoć właśnie dzięki niemu może ona korzystnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Zwolennicy tego napoju szczególnie podkreślają właściwości kawy z cytryną przyspieszające metabolizm, łagodzące dolegliwości skórne i redukujące ból głowy.

Oczywiście zarówno kawa, jak i cytryna mają wiele udowodnionych efektów zdrowotnych. Kofeina bowiem dobrze wpływa na układ nerwowy, poprawia pamięć i koncentrację, może też opóźnić wystąpienie objawów Alzheimera i Parkinsona. Ponadto przyspiesza ona metabolizm i zmniejsza ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2.

Dzięki zawartości antyoksydantów kawa może także zminimalizować ryzyko zachorowania na różnego rodzaju nowotwory, takie jak rak głowy i szyi, jelita grubego, piersi i wątroby. Zawiera też ona kwas chlorogenowy, który neutralizuje wolne rodniki i wspomaga mechanizmy obronne organizmu. Oprócz niewątpliwego wpływu kawy na zdrowie napój ten jest po prostu bardzo smaczny, a także pobudza on i dodaje energii.

Sok z cytryny z kolei odznacza się dużą zawartością witaminy C, wzmacnia więc układ odpornościowy i pomaga zwalczać infekcje, zmniejszając ryzyko zachorowania. Cytryna chroni przed stanami zapalnymi, przyspiesza proces spalania kalorii i uczestniczy w wielu procesach metabolicznych organizmu. Jest też ona bogatym źródłem witamin z grupy B i E, a także potasu i sodu. Ponadto limonen, składnik tego owocu, jest silnym przeciwutleniaczem i posiada udowodnione właściwości przeciwnowotworowe.

Kawa z cytryną – przepis

Aby zaparzyć sobie filiżankę Espresso Romano, najlepiej kierować się sprawdzonym przepisem.

W pierwszej kolejności zaparzamy kawę Espresso, używając kawiarki lub ekspresu ciśnieniowego. Następnie wrzucamy do gorącego napoju plasterek cytryny lub wyciskamy do niej kilka kropel soku. Mniej więcej 5 ml soku z cytryny powinno przypadać na 30 ml espresso. Do kawy można dodać również cukier lub łyżeczkę miodu.

Czy kawa z cytryną odchudza?

Czy kawa z cytryną odchudza i faktycznie przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej? Choć wiele osób podkreśla zbawienny wpływ kawy z cytryną na odchudzanie, efekty te nie są potwierdzone. Otóż zdaniem dietetyków samo picie kawy z cytryną nie wpływa na deficyt kaloryczny, jednak pomaga ono zwiększyć tempo metabolizmu. Kawa z cytryną poprawia też perystaltykę jelit i oczyszcza je. Niestety nie ma jednak żadnych naukowych dowodów, by na te zalety wpływało połączenie tych dwóch składników, albowiem to sama kofeina wpływa na metabolizm i pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi.

Według najnowszych badań związek ten stymuluje brunatną tkankę tłuszczową, metabolizującą węglowodany i tłuszcze, jednak szczególny efekt kawy z cytryną na odchudzanie nie został nigdzie potwierdzony.

Czy kawa z cytryną pomaga w walce z różnymi dolegliwościami?

Powszechnie poleca się kawę z cytryną na ból głowy. Obiegowe opinie podkreślają również inne cenne właściwości tego napoju. Ma ona ponoć wpływać pozytywnie na cerę, leczyć biegunkę oraz pomagać w zwalczaniu kaca. Wiele osób zastanawia się też, czy kawa jest zdrowa na serce i czy rzeczywiście pomaga na migreny.

Otóż większość tych popularnych przekonań to mity. Wprawdzie kofeina ma rzeczywiście działanie obkurczające naczynia krwionośne, przez co zmniejszając przepływ krwi w kierunku głowy łagodzi ból oraz może wzmacniać działanie leków na migreny, u niektórych osób jednak może ona ból głowy wręcz wyzwalać. Stąd picie kawy z cytryną może albo złagodzić, albo pogorszyć odczuwanie nieprzyjemnych dolegliwości. Jeśli jednak spowoduje pozytywną reakcję, będzie ona efektem działania kofeiny, a nie połączenia kawy z cytryną.

Mówi się również o pielęgnacyjnych właściwościach kawy z cytryną i jej zaletach dla ludzkiej skóry. Kawa faktycznie wspomaga nawilżenie oraz zmniejszenie złuszczania naskórka, poprawiając jego gładkość, a witamina C w cytrynie stymuluje produkcję kolagenu. Nie istnieją jednak dowody naukowe, aby połączenie tych składników powodowało bardzo zauważalne efekty dla skóry.

Jak się okazuje, kawa z cytryną nie pomaga również w walce z kacem. Choć sama cytryna jako źródło witaminy C i ważnych mikroelementów może okazać się pomocna w leczeniu konsekwencji przedawkowania alkoholu, kawa może w tej sytuacji jedynie zaszkodzić, wpływając na odwodnienie organizmu. Podobnie w przypadku biegunki. Choć popularny mit głosi, że zjedzenie drobno zmielonej kawy z cytryną pomoże złagodzić rozwolnienie, w rzeczywistości działanie może być zupełnie odwrotne. Kawa może przyczynić się do pogorszenia biegunki i doprowadzić do odwodnienia organizmu.

Ile kaw dziennie można wypić?

Pomimo braku naukowych dowodów na to, by połączenie kawy z cytryną mogło być szkodliwe, dietetycy nie zalecają spożywania tego połączenia w zbyt dużych ilościach. Przedawkowanie kofeiny może wywołać bowiem szereg nieprzyjemnych i groźnych objawów takich jak: bóle głowy, kołatanie serca, podwyższone ciśnienie krwi, zgagę, bezsenność i obniżenie nastroju.

Jednakże z badań wynika, że 3-4 filiżanki kawy dziennie mogą zmniejszać ryzyko chorób serca nawet o kilkadziesiąt procent. Uważa się bowiem, że 400 mg kofeiny na dobę (co odpowiada właśnie 3-4 filiżankom napoju) to dawka optymalna. Najlepiej jest ponoć wypijać pierwszą kawę po przebudzeniu, kolejną koło południa, a następną o 15, kiedy obniża się nasza aktywność.