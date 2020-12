Klątwa Świętego Mikołaja, czyli Polacy na święta wydają więcej niż zarabiają

Polacy na Święta nie zamierzają oszczędzać. Chwilówki idą w ruch, a to generuje poważne problemy.

– Windykatorzy nazywają „Klątwą Świętego Mikołaja” takie sytuacje, gdy osoby nieposiadające zbyt dużych środków finansowych lub już będące mocno zadłużone decydują się na chwilówki czy dodatkowe kredyty, tylko po to, by urządzić wystawne wigilie czy, by kupić prezenty bliskim droższe niż te na które nas stać – mówi Prezes Grupy AVERTO Małgorzata Marczulewska. Ubiegłe lata pokazują, że Polacy masowo zadłużają się na Święta Bożego Narodzenia. To zwykle pożyczki na kwotę 3-4 tysięcy złotych jednak ich oprocentowanie powoduje, że do spłacenia jest znacznie wyższa kwota. – Polacy lubią w święta wydawać dużo pieniędzy. Czujemy magię świąt przez kupowanie. Wszystkie statystyki pokazują, że grudzień to czas największych wydatków w naszych budżetach domowych – dodaje Prezes Marczulewska.

Przycisk „dodaj do koszyka” stał się naszym najlepszym przyjacielem. Polacy na zakupach świątecznych nie będą oszczędzać

Ile Polacy wydają na święta? Statystyki z roku 2018 i 2019 pokazują, że zwykle są to kwoty przekraczające 500 złotych na osobę. Nic nie wskazuje na to, by w roku 2020 te kwoty spadły – wręcz przeciwnie – za nami trudny rok, czas wielu wyrzeczeń i ograniczeń. Święta, nawet jeżeli nie będziemy ich spędzać z całą rodziną, chcemy spędzać wystawnie: – Z jednej strony możemy zaoszczędzić, bo przy stole będzie mniej osób i mniej wydamy na prezenty, ale z drugiej chcemy nagrodzić siebie i swoją rodzinę za bardzo trudny rok. Polacy nie będą oszczędzać na świętach, jestem przekonana, że wręcz przeciwnie. Kupimy droższe prezenty i będziemy pozwalać sobie na wydatki na które w roku nie było nas stać. Musimy odreagować ostatnie miesiące – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska.

Jak wyjaśnia Prezes Grupy AVERTO Polakom w zadłużaniu się nie przeszkadza nawet ograniczona mobilność: – Kredyty bierzemy coraz częściej przez Internet i zakupy też robimy w sieci. Podczas windykacji zdarzały się bardzo przykre historie osób, które zadłużyły się w sieci. To jeszcze bardziej sprzyja nie czytaniu warunków umów i dochodzi do bardzo niekorzystnych rozporządzeń. Inna sprawa to zakupy przez Internet. Nie panujemy nad tym zupełnie, bierzemy na raty, zamawiamy kolejne przedmioty, kiedy nie dotykamy gotówki to zdecydowanie łatwiej wydaje nam się pieniądze. Przycisk „dodaj do koszyka” stał się naszym przedświątecznym przyjacielem – mówi Prezes Grupy AVERTO Małgorzata Marczulewska.

Windykator radzi: ostrożniej dysponujmy swoim budżetem

Jak mówi Prezes Małgorzata Marczulewska grudzień to czas, gdy Polacy mają największe problemy z bieżącymi zobowiązaniami. – Zwykle to właśnie w grudniu i w styczniu rozpoczynamy bardzo dużą liczbę windykacji. Wynika to z faktu, że w świątecznym amoku nie tylko zadłużamy się na prezenty, wyjazdy i wystawne kolacje, ale i wydając pieniądze na te rzeczy przekładamy spłatę rat kredytowych czy regulację bieżących zobowiązań. Zdarzają się sytuacje, że z finansowych turbulencji wywołanych przez grudzień wychodzimy dopiero na wiosnę. W czasie pandemii koronawirusa zdecydowanie należy ostrożniej dysponować swoim budżetem – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska.

– Na Święta radzimy więc wszystkim: spokoju. To będą na pewno najdziwniejsze święta od lat i jestem przekonana, że dla naszych domowych budżetów lepiej będzie przeżyć je skromniej. Pod żadnym pozorem nie należy przeżywać ich na zasadzie „postaw się, zastaw się”, bo wiele wskazuje na to, że w roku 2021 utrzymanie finansowej równowagi może być jeszcze trudniejsze – dodaje Prezes Grupy AVERTO.