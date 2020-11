Kolejna edycja HackYeah już w listopadzie – na celowniku tym razem zdrowie i zero waste

HackYeah 2020 to szósta edycja największego stacjonarnego hackathonu w Europie. Najbliższa edycja odbędzie się w sieci, w dniach 27-29 listopada 2020. Bilety są darmowe, a pula nagród w tym momencie wynosi 355 000 PLN!

Hackathon zrzesza osoby wyspecjalizowane w przeróżnych językach programowania, a jego celem jest poszukiwanie rozwiązań oraz narzędzi, które usprawnią codzienność zwykłych ludzi. Podczas każdej edycji, event skupia wokół siebie kreatywne umysły – osoby biorące udział w HackYeah! noszą w sobie prawdziwą chęć działania i faktycznej zmiany. Dzięki nieocenionym umiejętnościom i błyskotliwym pomysłom uczestników, każda kolejna edycja HackYeah! owocuje nieszablonowymi i praktycznymi rozwiązaniami, które wykorzystują najnowsze technologie do osiągania zamierzonych rezultatów.

Jakie zadania staną przed uczestnikami?

Podczas najbliższej edycji HackYeah! uczestnicy będą szukać rozwiązań w wielu kategoriach. Wśród nich pojawią się kategorie otwarte, w których można zgłaszać wszelkie pomysły związane z daną tematyką oraz zadania partnerskie, które będą dotyczyć konkretnych zagadnień, ustalonych przez Partnera danego zadania. Podczas HackYeah 2020 kategoriami otwartymi będą:

Zero Waste – kategoria wspierana merytorycznie przez WWF Polska , w której pula nagród wynosi 10 000 PLN

– kategoria wspierana merytorycznie przez , w której pula nagród wynosi 10 000 PLN Zdrowie – kategoria wspierana merytorycznie przez Fundację Rak’n’Roll Wygraj Życie!, w której pula sięga 10 000 PLN

Wśród licznych zadań partnerskich pojawią się:

BGK Application Information Center – zadanie autorstwa Głównego Partnera , Banku Gospodarstwa Krajowego , w którym pula nagród wynosi 65 000 PLN

– zadanie autorstwa , , w którym pula nagród wynosi The platform for ESG applications – zadanie autorstwa Głównego Partnera , Banku Gospodarstwa Krajowego , w którym pula nagród osiągnęła 35 000 PLN

zadanie autorstwa , , w którym pula nagród osiągnęła [email protected] Competition | Alexa Skills Kit Partners – zadanie Partnera Technologicznego , Amazon Development Center Poland, gdzie pula nagród to 30 000 PLN

– zadanie Partnera Technologicznego gdzie pula nagród to Map of reported wild boar sightings – zadanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi , pula nagród wynosi 40 000 PLN

zadanie , pula nagród wynosi “ Follow the river to reach the sea”: increased risk offers detector – zadanie od Ministerstwa Finansów, pula nagród sięga 35 000 PLN

– zadanie od pula nagród sięga “Treasury of the Taxpayer”: app for taxpayers – zadanie od Ministerstwa Finansów, pula nagród wynosi 35 000 PLN

zadanie od pula nagród wynosi “Digital Tax”: text to digital data converter – zadanie od Ministerstwa Finansów, pula nagród to 35 000 PLN

Partnerzy hackathonu wciąż pracują nad kolejnymi zadaniami, natomiast łączna pula nagród w tym momencie wynosi 355 000 PLN. Wszelkie nowości dotyczące hackathonu są na bieżąco publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych:

WWW: https://hackyeah.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/HackYeahPL/

HackYeah! – dla kogo?

Udział w wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich chętnych: studentów, programistów, UXowców, project managerów, inżynierów, ekspertów baz danych, analityków czy gamerów. Uczestnicy w ciągu łącznie 40 godzin będą intensywnie pracować nad rozwiązaniami z zakresu szeroko pojętej ekologii, zero waste, zdrowia, finansów i innych. Niepodważalną zachętą dla uczestników jest szansa dalszego rozwoju swojego pomysłu i wdrożenia go w życie. Projekty biorące udział w konkursie mogą być zgłaszane indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach. Komunikacja pomiędzy uczestnikami, organizatorami, mentorami i jurorami odbywać się będzie na kanale Discord, do którego można dołączyć już dziś: https://discord.com/invite/6fUb38V. Każdy biorący udział w hackathonie może liczyć na wsparcie od wyspecjalizowanych mentorów – dotyczy ono zarówno kwestii technicznych, jak i sposobów wdrażania pomysłów na rozwiązania poszczególnych zadań.

– Organizujemy HackYeah, ponieważ wierzymy, że to właśnie formuła hackathonu eksploruje w całości ogromny potencjał innowacyjnych pomysłów, który drzemie w społecznościach ze świata IT. Zachęcamy do udziału wszystkich tych, którzy mają pomysły oraz chęć i odwagę, by się nimi dzielić oraz wspólnie tworzyć wartościowe rozwiązania. Historia niejednokrotnie pokazała, że hackathon może zmieniać rzeczywistość na lepsze i to jest naszym celem. – Jakub Kozioł, prezes PROIDEA Sp. z o.o.

Cieszę się, że sektor publiczny po raz kolejny zaprasza programistów do współpracy przy rozwiązywaniu wyzwań wagi państwowej. Każdy hackathon to czas, kiedy administracja i innowatorzy uczą się wiele od siebie nawzajem pracując nad pożytecznymi dla obywateli rozwiązaniami. HackYeah już wielokrotnie udowodniło, że podczas największego maratonu programowania w Europie ten efekt jest zwielokrotniony. – Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

Coś więcej niż hackathon

Organizatorzy przekonują, że HackYeah! to więcej niż hackathon – to także wielki festiwal IT.

Poza kodowaniem:

to również niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w licznych i różnorodnych pod względem tematyki webinariach , które będą streamowane na żywo na Facebookowym profilu HackYeah! od 23 do 27 listopada;

, które będą streamowane na żywo na Facebookowym profilu HackYeah! od 23 do 27 listopada; pojawi się nowość: HackYeahTV! – internetowa transmisja, podczas której będą emitowane najświeższe wiadomości dotyczące hackathonu, wywiady z partnerami i uczestnikami poprzednich edycji, webinaria tematyczne i playlisty;

– internetowa transmisja, podczas której będą emitowane najświeższe wiadomości dotyczące hackathonu, wywiady z partnerami i uczestnikami poprzednich edycji, webinaria tematyczne i playlisty; organizatorzy zadbają o utrzymanie festiwalowej atmosfery znanej z pięciu poprzednich edycji hackathonu, tym razem przeniesionego do świata wirtualnego. Możecie spodziewać się rozgrywek online, wielu różnorodnych aktywności i konkursów, dzięki którym miło spędzicie czas podczas tego produktywnego weekendu;

uczestnicy będą mogli wziąć udział w turnieju gamingowym;

spodziewajcie się niekończących dyskusji z setkami mentorów i uczestników. Można zawrzeć nowe przyjaźnie lub znaleźć partnerów biznesowych;

to idealne miejsce na znalezienie pracy. Wystarczy rozpocząć rozmowę z wybranym Partnerem na jego wirtualnym stoisku lub kanale Discord, by otrzymać komplet informacji odnośnie aktualnie prowadzonych rekrutacji w firmie.

Kto stoi za kulisami?

Organizatorem wydarzenia jest PROIDEA – firma, która od lat organizuje wydarzenia skierowane do branży IT, pomysłodawca i producent HackYeah. Wydarzenie wspiera GovTech Polska – program funkcjonujący w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mający na celu angażowanie społeczności we wprowadzanie innowacji do sektora publicznego. Współpracuje z firmami technologicznymi, oraz obywatelami, aby wspólnie unowocześnić administrację publiczną oraz znaleźć sposoby na użycie technologii w realizacji zadań podejmowanych przez Państwo. Głównym Partnerem wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta edycja HackYeah jest także główną częścią cyklu wydarzeń GovTech Festiwal.

Do inicjatywy dołączyło już wiele publicznych i prywatnych instytucji, zarówno polskich jak i międzynarodowych, które dostarczają wiedzę i mentorów do pomocy uczestnikom. Organizatorzy zapraszają do współpracy media, firmy i organizacje, które mają pomysły na to, jak technologia może usprawnić szeroko pojętą ekologię, zdrowie i finanse.