Komentarz prawny: influencerzy vs UOKiK

W ślad za zapowiedzią opublikowaną pod koniec września, UOKiK rozpoczął już pierwsze działania w zakresie weryfikacji prawidłowości zasad i warunków współpracy pomiędzy influencami, agencjami reklamowymi i reklamodawcami. Rynek obawia się, że podejmowane przez urząd działania będą miały na celu przykładowe ukaranie jednych z wiodących graczy, tak by stali się oni przestrogą dla pozostałych influencerów. Pamiętajmy jednak, że na obecnym etapie, wszelkie takie osądy są jedynie wróżeniem z fusów. Istnieje możliwość, iż UOKiK dąży przede wszystkim do tego, aby zdobyć bardziej szczegółowe informacje na temat zasad, na jakich opiera się współpraca marketingowa w świecie social mediów, co pozwoli mu ostatecznie na stworzenie jednolitego standardu. Nie zmienia to jednak faktu, że działania urzędu mogą zakończyć się ukaraniem przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy w sposób bezsporny naruszają postanowienia dotyczące zakazu kryptoreklamy. Dlatego też, obserwując dalsze działania UOKiK, pamiętajmy o tym, aby zadbać o stosowne postanowienia w umowach pomiędzy agencją reklamową lub reklamodawcą a influencerem, jak i o to, by realizacja działań reklamowych była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Mikołaj Chałas, adwokat w kancelarii Chałas i Wspólnicy