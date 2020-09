Konferencja Risk&Supervision Meeting 2020 – podsumowanie wydarzenia

Spowolnienie gospodarcze wywołane epidemią COVID-19 pokazało nam, jak ważne jest współdziałanie, jak istotna jest empatia, jak ważne jest mądre wspieranie się. I w takiej właśnie rzeczywistości 10 września w Warszawie odbyło się tegoroczne, trzecie już, spotkanie branż leasingu i faktoringu – #RiskSupervisionMetting 2020. Celem konferencji jest międzysektorowa wymiana doświadczeń oraz znalezienie cech wspólnych w sferze nadużyć. Punktem docelowym wydarzenia jest omówienie wspólnych obszarów biznesowych i zacieśnienie współpracy obydwu sektorów, które działają dla podobnego segmentu klientów.

Podczas konferencji poznaliśmy mechanizmy przestępczości ubezpieczeniowej, omówiliśmy tradycyjną klasyfikację podstawowych grzechów i wad oszusta, i najważniejsze – połączyliśmy wiedzę i doświadczenie w debatach, aby skuteczniej zapobiegać wyłudzeniom finansowym.

Dodatkowo – podczas konferencji zaprezentowaliśmy wyniki badania nadużyć za rok 2019. Jest to jedyne takie badanie w skali kraju porównujące sektor leasingowy i faktoringowy.

Z wielu prelekcji wybraliśmy kilka, które po krótce zostały omówione na LinkedInie CRIF.

Wystąpienie Michała Rapackiego, Prezesa Zarządu m.in. Spółki BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze sp. z o.o., koncentrowało się na zagadnieniach przestępstw gospodarczych z perspektywy pracy detektywa. Praktyczne ujęcie pracy detektywistycznej w odniesieniu do zagadnień prawnych dotyczyło środków technicznych czy współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę podczas śledztwa. Wartość analizy prawnej dotyczącej przestępstwa, rola podmiotu pokrzywdzonego, kto będzie stroną zawiadamiającą o przestępstwie (najlepiej pisemnie wraz z dowodami), kiedy złożyć zawiadomienie, jak zebrać dowody, aby otrzymać status pokrzywdzonego… to tylko kilka porad omawianych na tej prelekcji. A wszystko po to, by skutecznie wszcząć i przeprowadzić śledztwo.

Wystąpienie Marcina Czugana, Prezesa Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, na temat bieżących zmian w prawie i ich wpływu na branże leasingową i faktoringową rozpoczął rozgrzewający quiz, to już tradycja w wystąpieniach Pana Czugana. W agendzie omówione były: przepisy egzekucyjne w „tarczach” (m.in. zwiększona kwota wolna od egzekucji, brak możliwości złożenia wniosku o licytacje mieszkania), wakacje kredytowe, AML V (m.in zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego, usunięcie ze środków bezpieczeństwa finansowego konieczności ustalenia przez instytucje serii i numeru dowodu osobistego, powstanie listy „krajowych PEP”, dostęp do baz danych (wady i zalety RNP, KRZ wchodzi w życie od 1 grudnia 2020). Wystąpienie było wstępem do debaty prawnej.

Niespodzianką na tegorocznej konferencji było wręczenie przez Wiceprezesa CRIF Poland Piotra Badurę i Pełnomocnika Zarządu Magdalenę Dźwigała-Basis statuetek #ZaufaniwBiznesie 2020. Jest to nagroda branżowa za innowacyjne podejście do rozwoju platformy weryfikacji podmiotów gospodarczych oraz kreowanie najwyższych standardów dla branży leasingowej i faktoringowej w Polsce. Nagrodę otrzymały następujące firmy:

🏆 ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

🏆 mLeasing Sp. z o.o.

🏆 Millennium Leasing Sp. z o.o.

🏆 Bibby Financial Services Sp. z o.o.

🏆 ING Commercial Finance Polska S.A.

🏆 SMEO S.A.

Gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową współpracę! Do zobaczenia na konferencji w 2021 roku!