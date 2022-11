Konsolidacja kredytów – czy się opłaca?

Spłacasz kilka rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w różnych bankach? Zastanawiasz się, jak zmniejszyć comiesięczne obciążenie budżetu, nie narażając się na opóźnienia w spłacie? Jednym z rozwiązań jest kredyt konsolidacyjny, czyli nowy kredyt, który łączy co najmniej dwa zobowiązania finansowe w jedno. Jak działa konsolidacja kredytów? Sprawdź, czy kredyt konsolidacyjny opłaci się w Twoim przypadku.

Jak działa konsolidacja kredytów?

Głównym celem konsolidacji kredytów jest połączenie różnych zobowiązań finansowych w jedno w jednym banku. Kiedy wnioskujesz o kredyt konsolidacyjny, przedstawiasz informację, jakie aktualnie spłacasz kredyty i pożyczki gotówkowe oraz limity w koncie i na kartach kredytowych, które chcesz połączyć. Możesz skonsolidować m.in. kredyty gotówkowe, pożyczki pozabankowe i limit w rachunku bieżącym w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Tym sposobem uzyskasz jedną comiesięczną ratę, która może być niższa od sumy dotychczasowych rat. Twój budżet może zostać odciążony, co zmniejszy ryzyko opóźnień w spłatach w trudniejszym finansowo okresie. Konsolidacja wiąże się jednak często z wydłużeniem okresu kredytowania, co generuje dodatkowe koszty odsetkowe oraz z prowizją za udzielenie nowego kredytu.

Jeśli bank wyda pozytywną decyzję kredytową, nie przeleje pieniędzy na Twoje konto, ale na rachunki do spłaty kredytów czy limitów, które wskażesz. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której ubiegasz się o kredyt konsolidacyjny z dodatkową gotówką na dowolny cel. Wtedy środki na dowolny cel otrzymasz na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Bank Pekao S.A. oferuje pożyczkę konsolidacyjną w wysokości od 10 000 zł do 250 000 zł (RRSO 12,96%; oferta obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku). Klienci mogą skorzystać z oferty z prowizją 0% od przenoszonych rat i 0% prowizji jeśli weźmiesz dodatkową gotówkę do 25% kwoty spłacanych zobowiązań1.

Dlaczego warto skonsolidować kredyty?

– Konsolidacja kredytów pozwala zmniejszyć wysokość comiesięcznych zobowiązań zaciągniętych w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Kredytobiorca określa preferowaną wysokość comiesięcznej raty, którą chce płacić, a bank przedstawia propozycję nowej raty, która może być niższa od sumy dotychczasowych rat. Maksymalny okres spłaty pożyczki konsolidacyjnej wynosi aż 10 lat, dzięki czemu można dostosować wysokość raty do swoich potrzeb – objaśnia ekspert Banku Pekao.

Dzięki pożyczce konsolidacyjnej uwalniasz część dochodów, którą możesz przeznaczyć na nieprzewidziane wydatki. Ponadto zmniejszasz ryzyko nieregularnych spłat, kiedy Twój budżet domowy staje się coraz bardziej napięty. Niedotrzymywanie terminów wynikających z harmonogramu spłat skutkuje nie tylko naliczaniem odsetek za opóźnienie, ale także pogorszeniem historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. W efekcie obniża się scoring w BIK-u, który jest weryfikowany przez banki, więc trudniej uzyskać kolejne finansowanie.

Konsolidacja kredytów zapewnia także wygodniejszą spłatę, ponieważ zlecasz tylko jeden przelew w jednym banku. Zwykle raty pożyczek od różnych instytucji finansowych nie są spłacane tego samego dnia. Ten problem rozwiązują zlecenia stałe – realizowane automatycznie co miesiąc. Jedyne, czego musisz wtedy przypilnować, to odpowiednia ilość środków na koncie. Pobieranie kwot w różnych terminach – zwłaszcza przed wpływem wynagrodzenia na konto – może Ci jednak nie odpowiadać. Składając wniosek o pożyczkę konsolidacyjną, ustal optymalną datę spłaty, np. po otrzymaniu wypłaty.

Jeśli zależy Ci zarówno na zmniejszeniu comiesięcznego obciążenia, jak i przerwie w spłacie zobowiązań, w niektórych bankach możesz zdecydować się na karencję w spłacie rat. Wtedy pierwszą ratę zapłacisz dopiero w 3 miesiącu po miesiącu wypłaty pożyczki. Pamiętaj, że w tym okresie naliczane są odsetki od kapitału, czyli kwoty kredytu, którą pożyczyłeś.

Długofalowe konsekwencje konsolidacji kredytów

Obniżenie wysokości comiesięcznych rat poprzez konsolidację kredytów może skutkować wydłużeniem okresu kredytowania. Z jednej strony – spłacasz niższe raty. Z drugiej strony – odsetki są naliczane przez dłuższy czas, więc całkowity koszt zobowiązania może być wyższy. Trzeba jednak podkreślić, że dla części kredytobiorców kluczowe są bieżące wydatki. Decydując się na konsolidację zobowiązań, kierują się przede wszystkim obniżeniem aktualnych obciążeń, aby swobodnie rozporządzać domowym budżetem.

Jeśli będziesz dysponować wolną gotówką, zawsze możesz nadpłacić kredyt i przelać bankowi kwotę wyższą niż wynikająca z harmonogramu. Prawdopodobnie nie zapłacisz za to prowizji, jednak ustawa o kredycie konsumenckim dopuszcza taką opcję przy wcześniejszej spłacie w przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania. Tym sposobem zredukujesz kapitał, na podstawie którego naliczane są odsetki. W zależności od ustaleń z bankiem możesz albo zachować ratę na dotychczasowym poziomie i skrócić okres spłaty, albo zachować okres spłaty i obniżyć ratę. W obu przypadkach uda Ci się zmniejszyć całkowity koszt kredytu.

1 RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 12,96% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 36 796,00 zł, pożyczka zaciągnięta na 65 miesięcy, oprocentowanie zmienne 12,25% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 13 728,83, zł (w tym: odsetki 13 728,83 zł), całkowita kwota do zapłaty 50 524,83 zł, płatna w 64 ratach miesięcznych po 777,31 zł, 65. rata wyrównująca 776,99 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 36 796,00 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 24.08.2022 r. Długość okresu kredytowania zależy od kwoty pożyczki – dla pożyczek od 10 000 zł do 14 999 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 8 lat, a dla pożyczek od 15 000 do 250 000 tys. zł do 10 lat. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę pożyczek lub kredytów udzielonych przez Bank Pekao S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. Pożyczkodawcą jest Bank Pekao S.A.