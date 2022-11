Decyzja RPP

Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych spowodowały znaczny spadek akcji kredytowej w bankach. Dotknął on niemal wszystkich rodzajów kredytów (na plusie były tylko kredyty ratalne, których we wrześniu 2022 r. udzielono o 30,8% więcej niż rok wcześniej), a najbardziej kredytów hipotecznych (ich sprzedaż była mniejsza rok do roku o 70,6%). O wiele mniejsze spadki zanotowały kredyty gotówkowe (o 7,5%) i limity na kartach kredytowych (o 6,5%). Kolejna podwyżka stóp procentowych będzie oznaczała dalszy wzrost oprocentowania, a co za tym idzie: miesięcznych rat płaconych przez kredytobiorców. Osoby spłacające kredyty gotówkowe czy samochodowe podwyżkę zobaczą już przy okazji spłaty następnej raty (kiedy bank przyśle im nowy harmonogram spłaty). Jeżeli stawka WIBOR® nadal będzie rosła (obecnie WIBOR® 3M wynosi 7,61%, a 6M 7,82%, a miesiąc temu wynosił odpowiednio 7,19% i 7,34%), to kredytobiorcy hipoteczni będą mogli zobaczyć dwucyfrowe oprocentowanie.

Przed nami jeszcze jedno posiedzenie RPP w grudniu. Rynek zastanawiał się, czy RPP, po październikowej pauzie, zdecyduje się na kolejne podwyżki stóp. Część ekonomistów była zgodna, że w listopadzie RPP nie zdecyduje się na podniesienie stóp. Inni z kolei spodziewali się podwyżki o 25 punktów bazowych.

Maciej Kazimierski, ekspert porównywarki finansowej Totalmoney.pl