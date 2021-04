Kool2Play uplasował prywatną emisję akcji serii F po 35 zł za sztukę

Kool2Play – twórca i wydawca nadchodzącej gry Uragun – uplasował ponad 51 000 akcji serii F. Cena emisyjna akcji serii F w subskrypcji prywatnej została ustalona na 35 zł. To o ok. 40% wyżej niż obecna wycena akcji spółki na NewConnect. Pozyskane ponad 1,79 mln zł wesprze realizację 3 projektów, w tym Uragun, którego premiera EA ma nastąpić już w tym roku.

– Inwestorzy docenili przyjętą przez nas strategię oraz kompetencje spółki w zakresie produkcji i promocji gier. Subskrypcja otwarta akcji serii D z połowy 2020 r. zakończyła się spektakularnie: spółka pozyskała wówczas 2,5 mln zł, a łączne zapisy, które zostały złożone osiągnęły wtedy wartość ponad 21 mln zł. Ze względu na ogromne zainteresowanie inwestorów przeprowadziliśmy kolejną emisję akcji, tj. akcji serii F tym razem w ramach subskrypcji prywatnej. Wiarę w spółkę najlepiej obrazuje cena emisyjna. Mimo aktualnego kursu akcji spółki, inwestorzy zdecydowali się objąć akcje nowej emisji po 35 zł za akcję – komentuje Marcin Marzęcki, CEO Kool2Play.

Kool2Play rozwija nie tylko projekty, ale również zespół nad nimi pracujący. Do kluczowych wzmocnień spółki w ostatnich tygodniach należą Krzysztof Szulc oraz Fran Avilés. Pierwszy z ww. pełnił przez 10 lat funkcję dyrektora marketingu w Cenedze – największym dystrybutorze gier na terenie Polski, a jego doświadczenie zawodowe to blisko 20 lat pracy w największych firmach gamingowych, w tym CD Projekt. Pracował przy najpopularniejszych grach wydawców takich jak 2K, Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Bungie, Capcom, Rockstar, SEGA, Square Enix czy Warner Bros.

– Do współpracy z Kool2Play przekonał mnie przede wszystkim potencjał projektów tworzonych obecnie przez spółkę. Produkcja gry Urugun idzie pełną parą, tytuł zapowiada się świetnie więc kolejne miesiące będą ekscytujące – podsumowuje Krzysztof Szulc, Publishing Director Kool2Play.

Fran Avilés jest natomiast uznanym projektantem, który jest odpowiedzialny za sukces Deep Rock Galactic. Gra duńskiego Ghost Ship Games to shooter kooperacyjny z perspektywy pierwszej osoby, który od premiery Early Access w lutym 2018 r. sprzedał się w ponad 3,9 milionach egzemplarzy. W okresie premiery pełnej wersji w maju 2020 r. gra wzbudziła ogromne zainteresowanie graczy, zajmując 6 lokatę w global topsellers, ulegając tylko takim tytułom jak Red Dead Redemption 2, Halo: The Master Chief Collection, Divinity: Original Sin 2 oraz Scrap Mechanic. Produkcja zyskała także uznanie mediów branżowych – średnie ocen wynoszą odpowiednio 85% (PC) oraz 83% (Xbox One), a tytuł był porównywany m.in do popularnej serii Left4Dead. Fran w K2P jest odpowiedzialny za projektowanie gameplaya Uraguna i rozwój tej gry w przyszłości.

– Koncentrujemy się na jakości i kreowaniu silnych marek, stąd przeprowadziliśmy kolejne wzmocnienia kadrowe. Cieszymy się, że Fran oraz Krzysztof zdecydowali się na współpracę z nami – są najwyższej klasy specjalistami, z licznymi sukcesami na koncie. Głęboko wierzymy, że to, iż zdecydowali się na pracę z Kool2Play jest potwierdzeniem potencjału jaki drzemie w spółce. Uważamy, że ich know-how przyniesie wymierne efekty jeszcze przed premierą Uragun – kończy CEO Kool2Play.

Przypominamy, że top-down shooter Uragun charakteryzuje się wysokooktanową rozrywką, a zadaniem gracza będzie pokonanie zbuntowanej AI, która zagraża ludzkości. Premiera wersji Early Access na platformie Steam planowana jest w tym roku.