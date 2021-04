Udany debiut Image Power S.A. na NewConnect

Image Power S.A., polski producent gier wideo z Grupy PlayWay, oficjalnie dołączył do grona spółek publicznych na NewConnect. Na otwarciu kurs akcji rósł o prawie 40 proc. do 42 zł. To 377 spółka notowana na NewConnect oraz 7 debiut na tym rynku w 2021 roku.

Z przeprowadzonej w listopadzie 2020 r. emisji akcji firma pozyskała 1,6 mln zł. Cena emisyjna wyniosła wtedy 30 zł za sztukę i była o 50 proc. wyższa niż w poprzedniej ofercie. Przy tym kursie wycena spółki przekroczyła 46 mln zł.

Image Power zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez inwestorów, akcje spółki w dniu debiutu mocno drożały. W najlepszym momencie walory wzrosły o 43 proc., a na zamknięciu sesji o 8 proc. Wartość obrotu była bliska 1 mln zł.

Głównym założeniem działalności Image Power jest produkcja i dystrybucja kilku nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczego tytułu. Dzięki środkom pozyskanym z rynku kapitałowego oraz przy wykorzystaniu autorskich pomysłów powstają własne produkcje Spółki. Akcjonariuszem i strategicznym partnerem jest PlayWay S.A., jeden z branżowych liderów, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Debiut na rynku NewConnect to kolejny ważny etap rozwoju Spółki. Aktualnie w produkcji jest siedem tytułów . Chcemy poszerzać portfolio swoich gier, aby zbudować marki, które będziemy mogli monetyzować w dłuższym czasie, na przykład poprzez kolejne części lub płatne DLC. Jednocześnie nie przestaniemy poszukiwać nowych ciekawych pomysłów, które pozwolą nam się rozwijać. Szukamy własnego miejsca na rynku, a inwestorzy doceniają nasz model biznesowy – przyznał Paweł Graniak, prezes zarządu Image Power S.A.

W lutym br. Spółka z sukcesem zakończyła na Kickstarterze zbiórkę na rozwój autorskiej gry Yacht Mechanic Simulator 2021. Producent przekroczył zakładany pułap 10 tys. dolarów kanadyjskich i planuje wydać grę w połowie roku.

Jesienią ubiegłego roku na platformie Steam odbyła się premiera pierwszej autorskiej produkcji – gry Dieselpunk Wars. Tytuł zebrał głównie pozytywne oceny. Po podpisaniu umowy z firmą HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. – Dieselpunk Wars trafił do sprzedaży w Chinach.

Firma kontynuuje prace nad planem wydawniczym i dalszym rozwojem portfolio. W lutym Spółka podpisała umowę z GameFormatic z grupy PlayWay na stworzenie swojej największej produkcji – Offroad Mechanic Simulator. Wstępny budżet produkcji to 700 tys. PLN. W ramach współpracy powstanie również wersja na VR, w której specjalizuje się GameFormatic.

Rynek dobrze przyjął też ostatnią zapowiedź preprodukcji Creature Lab. Wkrótce, według założeń polityki wydawniczej, z nowo powstałym zespołem wewnętrznym rozpoczną się prace nad produkcją wersji demo. W planach jest też projekt kolejnej preprodukcji z gatunku mechanic simulator. Z pozostałych tytułów dobrze wygląda budowa wishlisty dla Ambulance Simulator, w przygotowaniu jest także gra Archer: The Witch’s Wrath.