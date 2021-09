Kool2Play z ponad 5,2 milionem złotych na rozwój jakości tworzonych gier

Niezależny producent gier komputerowych, Kool2Play, otrzymał dwa granty Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, o łącznej wysokości ponad 5,2 mln zł. Pierwszy z wspartych projektów dotyczy stworzenia zaawansowanej sztucznej inteligencji przeciwników, a drugi automatyzacji testowania gier z wykorzystaniem SI. Oba projekty przełożą się na wysoką jakość tworzonych produkcji i po raz pierwszy zostaną wykorzystane w grze Uragun.

Pierwszy z dwóch projektów, wspartych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, pozwoli na implementację algorytmów sztucznej inteligencji przeciwników do gry Uragun. Łączna wartość projektu szacowana jest na ponad 3,7 mln złotych, z czego kwota dofinansowania wyniesie 2 mln 237 tys. zł. Głównym celem projektu jest stworzenie technologii, dzięki której, przeciwnicy napotkani w grze Uragun będą posługiwali się własną inteligencją, a gra będzie na bieżąco odpowiednio dopasowywać poziom trudności rozgrywki.

– Uragun to shooter, który od początku był tworzony z nastawieniem na dynamiczną, efektowną walkę. Wiemy jak ważne w grach akcji jest nie tylko dopracowanie korzystania z różnego rodzaju uzbrojenia, ale także inteligencja i spryt przeciwników. W Uragunie gracze będą przedzierać się przez hordy wrogów sterowanych przez sztuczną inteligencję, a dzięki naszemu projektowi nabiera to dodatkowego, bardziej dosłownego znaczenia. – komentuje prezes GK Kool2Play, Marcin Marzęcki.

Drugi ze wspartych przez NCBR projektów to Narzędzie do automatycznego testowania gier z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co pozytywnie wpłynie na czas i jakość tworzonych produkcji. Opracowane rozwiązanie wesprze testerów w wykonywaniu powtarzalnych i czasochłonnych czynności, jednocześnie zmniejszając ryzyko przeoczenia błędów w kodzie. Na projekt o łącznej szacowanej wartości w wysokości 5 mln złotych, spółka otrzyma 3 mln złotych dofinansowania.

– Na tworzone przez nas marki patrzymy długofalowo. System automatyzacji testów ułatwi nam dokładne eliminowanie błędów, co wpłynie na wszystkie przyszłe produkcje Kool2Play. Dzięki wykorzystaniu algorytmów SI zaoszczędzimy sporo czasu związanego z ważnym, ale czasochłonnym testowaniem gier, a zespół deweloperski będzie mógł bardziej skupić się na przykład na balansowaniu rozgrywki. Od początku za jeden z głównych celów postawiliśmy sobie wysoką jakość tworzonych gier, a oba projekty, na które otrzymaliśmy dofinansowanie, na pewno się do tego przyczynią – kończy Marcin Marzęcki.

Uragun to futurystyczna gra akcji, w której gracz wciela się w uroczego, ale zabójczego mecha, by stanąć do walki z zastępami wrogów sterowanymi przez SI. W ręce gracza oddano pokaźny arsenał, mnóstwo przydatnych modyfikacji i wybuchowych umiejętności. Gra oferuje szeroki zakres modyfikacji rozrywki, rozbudowany system progresji i zróżnicowane lokacje przedstawione jako biomy kontrolowane przez Sztuczną Inteligencję.

Premiera Uragun już w czwartym kwartale 2021 roku w ramach wczesnego dostępu na Steam.