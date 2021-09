Medicover podwaja liczbę klubów fitness – już 70 obiektów sportowych w portfolio firmy

Medicover dynamicznie buduje swoją pozycję w branży sportowej i inwestuje w kolejne kluby fitness. We wrześniu firma stała się głównym udziałowcem sieci Just GYM i jeszcze w tym samym miesiącu dokonuje akwizycji nowych sieci – FITARENA i Quanfit. Sportowy portfel Medicover tylko w ostatnim miesiącu podwoił się i tym samym osiągnął liczbę 70 obiektów*.

Z końcem września biznes Medicover powiększa się o nowe sieci – FITARENA i Quanfit, czyli odpowiednio: 8 i 3 nowoczesne obiekty sportowe (kluby fitness i siłownie). Ta akwizycja przypieczętowuje dwukrotny wzrost liczby posiadanych przez Medicover klubów w ciągu jednego miesiąca.

Dołączenie marek FITARENA i Quanfit to kolejne zaangażowanie kapitałowe Medicover w obszar sportu i rekreacji na przestrzeni ostatnich lat. W 2018 roku firma przejęła operatora pakietów sportowych OK System – dziś znanego jako Medicover Sport. Od tego czasu Medicover systematycznie inwestuje w rozwój oferty klubów sportowych. Do września br. portfolio firmy obejmowało sieć Well Fitness, wcześniej znaną jako Fitness World Polska (20 klubów) i centra fitness premium Holmes Place (3 kluby). Ponadto, w ramach współpracy z siecią Calypso Fitness Club, Medicover prowadzi 10 klubów Calypso na zasadach franczyzy (kolejne dwa są w trakcie budowy).

Ten miesiąc przyniósł firmie kolejne projekty inwestycyjne – zakup większościowego pakietu udziałów sieci Just GYM, na którą składają się 22 kluby (i 2 będące w budowie), a także akwizycję sieci FITARENA i Quanfit (łącznie 11 obiektów).

Nasz dynamiczny wzrost w obszarze sportu, w dodatku w tak krótkim czasie, to odzwierciedlenie wręcz sportowej ambicji Medicover, by rozwijać unikalną ofertę usług dla zdrowia i wellbeingu i efektywnie docierać z nią do coraz to nowych miejsc na mapie Polski – komentuje Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych, Medicover.

FITARENA i Quanfit to marki od lat znane entuzjastom zdrowego trybu życia z województw: dolnośląskiego i lubuskiego. Kluby fitness i siłownie działające pod tymi markami to wielofunkcyjne obiekty sportowe, przystosowane do zróżnicowanych form aktywności ruchowej (m.in. treningi personalne, treningi na siłowni, basenie), zabiegów wellness, a także zajęć relaksacyjnych. Sieci kierują swoją ofertę do klubowiczów w różnym wieku, w tym do dzieci od 12. roku życia, a także seniorów.

Nasza strategia budowania sieci klubów fitness od początku zakładała możliwość ich sprzedaży do inwestora branżowego. Jesteśmy przekonani, że powierzenie naszych klubów w ręce Medicover, to nie tylko szansa dla klientów na znaczne wzbogacenie oferty ale również szansa dla naszych pracowników w budowaniu ich ścieżek kariery i dalszym rozwoju – dodaje Damian Ozga, Założyciel i dotychczasowy Prezes Zarządu FITARENA oraz Quanfit.

Nasze kluby fitness powstały z myślą o osobach chcących aktywnie spędzić czas, w miłej i przyjaznej atmosferze poprawić kondycję, zadbać o sylwetkę oraz poczuć się wyjątkowo. Wymogi stawiane w dzisiejszym świecie zawodowym oraz prywatnym, kontakty interpersonalne oraz obecny styl życia sprawiają, że chcemy wyglądać młodo i elegancko, czuć się świetnie oraz być pełnym pozytywnej energii. Dlatego z myślą o klientach powstały nasze kluby, w którym podążamy ku lepszej jakości życia. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Medicover w praktyce już niebawem zaowocuje nową, poszerzoną ofertą sportową dla naszych obecnych, jak i przyszłych klientów – podsumowuje Przemysław Tadla, Założyciel i Dyrektor Sieci Klubów FITARENA i Quanfit.

Medicover kontynuuje rozwój sportowego portfolio, jak i powiększa bazę partnerskich obiektów, w których można realizować pakiety Medicover Sport. Aktualnie Medicover Sport to dostęp do ok. 4,5 tysiąca obiektów sportowych i rekreacyjnych, m.in.: klubów fitness, sal gimnastycznych, basenów, kręgielni, sal bilardowych.

* W tym będące w budowie: 2 kluby Calypso Fitness Club (prowadzone na zasadach franczyzy) oraz 2 kluby Just GYM.