Lidl Polska podnosi wynagrodzenia. 240 mln złotych na podwyżki i nowe miejsca pracy

Sieć Lidl Polska od lat przyciąga kandydatów bardzo atrakcyjnymi warunkami pracy i wysokimi zarobkami – jednymi z najwyższych w handlu. To jednak nie jest ostatnie słowo Lidl Polska – sieć podejmuje kolejne działania, aby być liderem wśród pracodawców. Wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów od stycznia ponownie wzrosną. W 2024 roku firma przeznaczy na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 240 mln złotych.

Rok 2024 Lidl Polska rozpocznie z ambitnymi planami w zakresie podwyżek płac. Zespół firmy liczy aktualnie blisko 27 tys. osób. Sieć w dalszym ciągu ma zamiar systematycznie zwiększać zatrudnienie. W 2024 planuje wzrost zatrudnienia łącznie o ponad 600 osób – w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Firma dba o docenienie całego swojego zespołu, którego pracę i zaangażowanie nagradza kolejnymi podwyżkami wynagrodzeń. Od stycznia 2024 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4 550 zł brutto do 5 550 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – od 4 800 zł brutto do 5 750 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 5 000 zł brutto do 6 000 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 5 050 zł brutto do 5 650 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu od 5 350 zł brutto do 6 000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5 600 zł brutto do 6 300 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5 950 zł brutto do 6 600 zł brutto.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7 250 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 240 mln zł.

W Lidl Polska naszą misją jest oferowanie produktów wysokiej jakości, w atrakcyjnych niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Jednak aby takie działanie było możliwe, potrzeba pracy całego zespołu. Dziękuję każdej pracowniczce i pracownikowi naszej firmy! Cieszę się, że jako #teamlidl sprostaliśmy oczekiwaniom klientek i klientów. Bardzo doceniam obecność oraz zaangażowanie wszystkich osób pracujących w Lidl Polska, które są z nami na co dzień i od święta – szczególnie w tym grudniowym czasie, wyjątkowo intensywnym dla handlu. Zapewnienie zespołowi Lidl Polska możliwości rozwoju, a także awansów, wysokich wynagrodzeń oraz benefitów pozapłacowych to jeden z naszych kluczowych celów. Dlatego właśnie od stycznia 2024 roku wynagrodzenia pracowników sklepów i centrów dystrybucji ponownie wzrosną. Dodatkowo planujemy wzrost zatrudnienia o ponad 600 osób. Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk przeznaczymy łącznie ponad 240 mln złotych. Jestem dumny z całego zespołu tworzącego firmę Lidl Polska – komentuje Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Poza wysokimi wynagrodzeniami – jednymi z najwyższych w handlu, Lidl Polska gwarantuje swojej załodze szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, karty MultiSport oraz Medicover Sport, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Wprowadzono także dodatkowy benefit, czyli roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia. Dzięki temu zabezpieczeniu, w razie nieszczęśliwego wypadku, koszty leczenia, rehabilitacji oraz inne wydatki medyczne nie stanowią już takiego obciążenia finansowego dla rodzin pracowników.

W grudniu, który jest szczególnym wyzwaniem dla branży handlowej, Lidl Polska zaprosił swoich pracowników do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie wielkiej akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus, w ramach której otrzymali oni kupony rabatowe o łącznej wartości 1000 złotych na zakupy w sklepach sieci. Promocja skierowana jest do pracowników oraz współpracowników, a także osób zatrudnionych przez niektórych kontrahentów. Celem akcji jest dotarcie z aplikacją do jak najszerszego grona użytkowników – uczestnicy będą więc mogli zaprosić do udziału dowolnie wybrane osoby, w tym swoich bliskich i znajomych. Ponadto, z okazji Świąt Bożego Narodzenia Lidl Polska przygotował łącznie około 24 tysiące paczek dla najmłodszych, czyli wszystkich dzieci pracowników do 13. roku życia. Pakiety były zróżnicowane w zależności od wieku dzieci.