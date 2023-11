Vollmart – hard dyskonty Brand Distribution Group zdobywają polski rynek

Sieć nowoczesnych hard dyskontów Vollmart, należąca do Polskiej Grupy Kapitałowej Brand Distribution Group, rozszerza działalność na rodzimym rynku. Aktywnie poszukuje nowych lokalizacji pod kolejne sklepy.

Vollmart to unikalna sieć marketów spożywczych, w której konsument płaci wyłącznie za produkt. Ideą formatu jest rezygnacja z wydatków marketingowych i reklamowych oraz standardowego wyposażenia sklepu, na rzecz ceny przyjaznej konsumentowi.

”Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszej sytuacji gospodarczej cena to często główny czynnik decyzji zakupowych. Stąd przyjęta przez nas polityka, której rygorystycznie przestrzegamy. W Vollmart ceny są niższe w stosunku do lokalnej oferty nawet o 20%. – mówi Wiktor Sawosz, Założyciel oraz Prezes Zarządu Brand Distribution Group, firmy, do której należy sieć.

Dyskonter zadbał, aby wśród asortymentu nie zabrakło produktów znanych i popularnych marek. „Ich konkurencyjna cena jest możliwa dzięki naszej głównej działalności dystrybucyjnej. Jako Brand Distribution – globalny importer i dystrybutor – operujemy na 100 rynkach, na 6 kontynentach. Jesteśmy w stanie pozyskać markowe towary, ale taniej. Istotny jest też wolumen. Im więcej kupujemy, tym atrakcyjniejszą cenę możemy zaoferować. Stąd też tak duża popularność naszych marketów wśród kupujących, którzy dowiadują się o nich, dzięki marketingowi szeptanemu i rekomendacjom konsumenckim”. – podkreśla CEO Brand Distribution Group, Armen Papazjan.

Sukces rynkowy Vollmart

Sukces formatu skłonił Grupę do inwestycji w kolejne lokalizacje. Sieć sklepów działa już w pięciu miastach: Częstochowie, Chełmie, Hrubieszowie, Świebodzinie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Plany rozwoju na obecny rok zakładają otwarcie trzech kolejnych placówek: w Głubczycach, Wieluniu i Kaliszu. W 2024 roku Vollmart planuje otwarcie 12 nowych sklepów.

Hard dyskont to rodzaj sklepu detalicznego, który charakteryzuje się oferowaniem bardzo niskich cen dla swoich klientów. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych na wiele sposobów. Koncepcja hard dyskontów wywodzi się z Europy, gdzie w latach 60. XX wieku w Niemczech powstały takie sieci jak Aldi i Lidl, które zrewolucjonizowały rynek detaliczny dzięki swojemu modelowi biznesowemu. Skupienie się na niskich cenach i wydajności operacyjnej szybko przyniosło im popularność, a koncepcja rozprzestrzeniła się na inne kraje europejskie, a później na cały świat.