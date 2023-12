Bezpieczeństwo przede wszystkim: jak wybrać odpowiednie ubranie BHP?

Przestrzeganie norm i procedur BHP jest niezbędne, aby praca przebiegała w bezpiecznych, jak również komfortowych warunkach. Dotyczą one nie tylko postępowania w konkretnych sytuacjach, lecz także odzieży i obuwia, jakie należy nosić w pracy. Sprawdźmy, czym się kierować przy wyborze produktów z tej kategorii.

Zadaniem odzieży roboczej jest zapobieżenie zabrudzeniu, uszkodzeniu o ogólnie zniszczeniu własnych ubrań pracownika. Poza tym chroni ona jego ciało przed trudnymi, potencjalnie szkodliwymi warunkami, jakie panować mogą w miejscu pracy: wysokimi bądź niskimi temperaturami, iskrami i płomieniami, wyładowaniami elektrostatycznymi, substancjami chemicznymi lub biologicznymi, wilgocią, śliskim podłożem, smarami i olejami, twardymi, ostrymi lub ciężkimi przedmiotami oraz wieloma innymi. Funkcję tę pełni podkategoria ubioru roboczego, jakim jest odzież ochronna. W miejscach, gdzie praca nie przebiega w trudnych warunkach, odzież robocza pomaga budować wizerunek marki i utożsamiać się z nią, pełni również funkcję reklamową.

Odzież robocza – jak ją wybrać?

Jak każde inne ubranie, odzież robocza i ochronna powinna być wygodna oraz zapewniać swobodę ruchów. Dlatego bardzo ważne jest jej dopasowania do ciała i sylwetki pracownika – chodzi nie tylko o jego komfort, ale też o bezpieczeństwo, czyli zapobieżenie otarciom czy innym obrażeniom. Jeśli stawiamy na ubiór ochronny, pamiętajmy, że aby zapewnił on pracownikowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa, musi być odpowiedni do warunków panujących w danym środowisku pracy i chronić użytkownika właśnie przed nimi. Przykładowo, do pracy w niskich temperaturach niezbędna będzie odzież ocieplana, w miejscu, gdzie jest kiepska widoczność potrzebne będą elementy odblaskowe, itd. Oczywiście, do tego dochodzi praktyczność i ergonomia. Dobry strój roboczy wyposażony jest w liczne kieszenie, które ułatwiają rozmieszczenie potrzebnych narzędzi.

W każdym przypadku istotną cechą odzieży roboczej jest jej trwałość i niezawodność. Aby mieć pewność odnośnie tych cech, zdecydowanie warto skierować swoją uwagę na produkty Marki JHK z hurtowni DawpolBHP. Ten hiszpański producent wytwarza różnorodne typu ubrań bardzo wysokiej jakości, które zapewnią pracownikom komfort oraz bezpieczeństwo w każdych warunkach. Co ważne, cechują się one wysoką niezawodnością, dzięki zastosowaniu świetnej jakości materiałów są odporne na zużycie. JHK produkuje również odzież reklamową, dzięki czemu jej oferta zaspokoi potrzeby licznych przedsiębiorstw oraz instytucji.

Coś dla rąk i stóp

W miejscu pracy ogromnie istotna jest ochrona dłoni i stóp, a także, rzecz jasna, zapewnienie im wysokiego komfortu. Dłońmi wykonujemy niemal wszystkie czynności, toteż nie powinniśmy narażać ich na przemrożenie lub poparzenie, zranienie ani inne urazy natury mechanicznej. Skutecznie zapobiegną temu rękawiczki robocze, przy okazji gwarantując pracownikom wysoki poziom wygody. Rękawice powinny być wykonane z materiałów adekwatnych do danego miejsca pracy oraz wykonywanych obowiązków zawodowych. W wielu branżach doskonale sprawdzają się rękawice tekstylne.

Niezwykle ważne jest też obuwie robocze, zadaniem którego pozostaje chronienie stóp i nóg pracownika przed poobijaniem, stłuczeniem, pokaleczeniem czy złamaniem, jak również przed przemoczeniem i przemarznięciem. Dlatego zainwestować warto w wygodne i odporne na liczne szkodliwe czynniki buty robocze damskie oraz męskie, które idealnie sprawdzą się zarówno na budowie, jak i w każdym miejscu pracy.