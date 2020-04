Korzyści z dostępu do danych w placówkach służby zdrowia

W Polsce od kilku lat trwa proces systematycznej i dynamicznej digitalizacji oraz cyfryzacji różnego rodzaju usług, w tym także w branży medycznej. Dostęp do danych w placówkach zdrowia sprawia, że lekarze mogą bardziej obiektywnie ocenić zaburzenie pacjenta, a także zdecydować się na efektywniejszy proces leczenia.

Centralny system medyczny: wszystkie dane w jednym miejscu

Centralny system medyczny to bardzo nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie, które można wdrażać w placówkach służby medycznej, dzięki nowym technologiom. Taka usługa sprawia, że możliwe jest zarządzanie bazą danych wszystkich pacjentów z różnych placówek. W ten sposób zarówno praca administracji, jak i lekarzy, jest uproszczona i bardziej efektywna. Centralny system medyczny poprawia więc komfort pracy lekarzy, a także ułatwia im wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych. Zdecydowaną zaletą takiego rozwiązanie jest trzymanie wszystkich danych pacjentów w jednym miejscu, a dzięki temu z łatwością możliwe jest sprawdzenie historii choroby, statystyk oraz przebiegu dotychczasowego leczenia. Warto pamiętać o tym, że przechowywanie danych w formie papierowej już od dawna nie jest uznawane za efektywne, natomiast centralna baza danych w chmurze sprawia, że praca jest dużo prostsza. Taki system sprawia także, że łatwiej można rozliczać się z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także szybciej kontaktować się z innymi placówkami oraz pacjentami. Więcej na temat różnych nowoczesnych usług można znaleźć na stronie: www.zebra.pl

Korzyści z digitalizacji i dostępu do e-danych

Postępująca cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą różne korzyści. Dostęp do danych w placówkach służby medycznej jest ważny nie tylko dla samych lekarzy, ale także dla pacjentów. W ten sposób mogą oni mieć dostęp do historii leczenia, przyjmowanych leków w różnym czasie, a także do swoich wyników. Im więcej lekarzy korzysta z nowoczesnych rozwiązań i usług, tym większa liczba pracowników służby medycznej może porozumiewać się ze sobą i wymieniać ważnymi informacjami, dotyczącymi leczenia pacjentów. W tym kontekście bardzo duże znaczenie ma więc także komunikacja i współpraca personelu. Narzędzia e-zdrowia i e-danych są cały czas ulepszane, dlatego tak ważne jest podążanie za nowymi technologiami, rozumienie ich i rozwój placówek medycznych.