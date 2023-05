Korzyści z posiadania hulajnogi elektrycznej. Znasz je wszystkie?

Choć zwykłe hulajnogi kojarzą się przede wszystkim z dziecięcymi zabawami, to ich elektryczne odpowiedniki opanowały chodniki oraz ścieżki rowerowe polskich miast. To szybki i efektywny sposób transportu na krótkie odległości, a jazda zapewnia ogromną przyjemność. Jakie są korzyści z posiadania hulajnogi elektrycznej?

Hulajnogi elektryczne – chwilowa moda czy użyteczne narzędzie?

O hulajnogach elektrycznych często mówi się w kontekście chwilowej mody. Trzeba przyznać, że szum wokół tych urządzeń nieco ucichł, choć wiele osób wciąż wybiera je jako środek transportu. Nie ma co się dziwić – jazda na hulajnodze elektrycznej jest prosta i wygoda, a do tego nie wymaga wysiłku fizycznego. Ponadto koszty zakupu oraz eksploatacji większości urządzeń są niskie, szczególnie w porównaniu do samochodu czy roweru elektrycznego. Oczywiście nie jest perfekcyjne rozwiązanie, ale hulajnogi elektryczne ze sklepu Sportano to użyteczne narzędzie, które świetnie sprawdza się jako przyjemny i efektywny środek transportu.

W jakich sytuacjach przydaje się hulajnoga elektryczna?

Hulajnoga elektryczna jest najczęściej wykorzystywana jako środek transportu na niewielkie dystanse (do 10 km). Może to być dojazd do pracy lub szkoły, ale wiele osób po prostu wybiera się na krótkie przejażdżki po okolicy. W sprzedaży znajdziesz też modele przeznaczone do bardziej ekstremalnych zastosowań. Są to zarówno hulajnogi elektryczne do jazdy po trudnym terenie, jak i modele wyczynowe – wykorzystuje się je do wykonywania tricków na torach przeszkód.

Jak wybrać hulajnogę elektryczną?

Planując zakup hulajnogi elektrycznej warto zwrócić uwagę na szereg kluczowych cech takich jak moc silnika, pojemność akumulatora, maksymalny zasięg czy rodzaj kół. Wyjaśniamy, jakie cechy są najważniejsze podczas wyboru hulajnogi elektrycznej!

Moc silnika

Moc silnika determinuje maksymalną prędkość, jaką może osiągnąć urządzenie, a także możliwość jazdy po nachylonym terenie. Im jest większa, tym rzecz jasna lepiej, choć wydaje silniki znacznie szybciej zużywają prąd. Warto przy tym pamiętać, że wszystkie modele hulajnóg elektrycznych, które są dostępne w Polsce mają nałożony limit prędkości, przez co moc silnika rzadko kiedy ma duże znaczenia.

Maksymalny zasięg

Maksymalny zasięg hulajnogi elektrycznej zależy od pojemności akumulatora, mocy silnika oraz terenu. Tańsze modele oferują od 25 do 40 kilometrów na jednym ładowaniu (po płaskiej, dobrej nawierzchni, np. asfalcie), a modele z wyższej półki zapewniają do 60 km zasięgu. W praktyce to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy czynnik, na który należy zwrócić uwagę podczas wyboru hulajnogi elektrycznej.

Rodzaj kół

Im grubsze koła, tym wygodniej jedzie się na hulajnodze elektrycznej. Sprawia to nieco lepsza amortyzacja, a różnice są szczególnie widoczne na gorszych, nierównych nawierzchniach. W sprzedaży znajdziesz też modele z kołami pompowanymi. To najlepszy wybór, jeśli zależy Ci na komforcie jazdy, choć opony wypełnione powietrzem często ulegają uszkodzeniom.

Cena

Różnice pomiędzy hulajnogami elektrycznymi z niskiej, średniej oraz wysokiej półki cenowej są znaczące, nawet jeśli parametry techniczne się nie różnią. W praktyce najważniejsza jest jakość wykonania – warto zainwestować w model od zaufanego producenta, nawet jeśli różnica w koszcie zakupu jest znacząca.

Rower elektryczny – alternatywa dla hulajnogi

Hulajnogi elektryczne świetnie nadają się do jazdy po mieście na krótkich dystansach, ale jeśli szukasz czegoś o znacznie większych możliwościach, to wybierz elektryczny rower . Cena zakupu sensownego jednośladu jest co prawda wysoka, ale w zamian dostaniesz użyteczne narzędzie, które sprawdzi się na dłuższych dystansach. Na rowerze elektrycznym możesz osiągnąć dużo większą prędkość, niż na hulajnodze. To najczęściej wykorzystywany pojazd przez kurierów i dostawców, którzy mogą wygodnie omijać korki oraz szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce w warunkach miejskich.

Hulajnoga elektryczna: podsumowanie

Planując zakup hulajnogi elektrycznej należy zwrócić uwagę na moc silnika, maksymalny zasięg oraz rodzaj kół. Atrakcyjny stosunek ceny do jakości też jest bardzo ważny, a jeśli zależy Ci na bardziej użytecznym rozwiązaniu, to postaw na rower elektryczny!