KPO może zwiększyć dynamikę standardowego budownictwa

Środki z KPO, wyczekiwane przez przedsiębiorców, mają pobudzić rozwój inwestycji, m.in. mieszkaniowych. Mimo że co roku na polski rynek trafia ponad 200 tysięcy lokali, szacuje się, że luka wciąż jest spora – ma brakować aż 2 mln mieszkań – podkreśla Sławomir Majchrowski, prezes Grupy Selena.

Na energooszczędne społeczne budownictwo mieszkaniowe, a więc dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, w KPO zarezerwowano ponad poł miliarda złotych. Te środki wesprą budowy mieszkań o niższych czynszach – w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego i Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Wyzwaniem może się jednak okazać realizacja tych inwestycji, ponieważ będzie musiała nastąpić w niespełna trzy lata, do końca 2026 roku. Przyspieszenie procesu budowy może przynieść budownictwo modułowe, które sukcesywnie zyskuje na popularności. Selena produkuje m.in. kleje i uszczelniacze hybrydowe oraz poliuretanowe marek Tytan Industry i Quilosa (tej ostatniej – głównie na rynku hiszpańskim). Produkty hybrydowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, mają doskonałą przyczepność do różnych powierzchni. i odporność na warunki atmosferyczne. Są trwałe i elastyczne, znakomicie sprawdzają się w miejscach, gdzie występują ruchy konstrukcyjne, zapobiegając uszkodzeniom i wyciekom, a to w tego typu konstrukcjach jest kluczowe. Z kolei kleje poliuretanowe (jedno- i dwukomponentowe) nie przepuszczają wody.

Branża budowlana w Polsce dostrzega już potencjał budownictwa modułowego, a Selena ma już w swoim portfolio produkty służące zarówno do wytwarzania modułów budowlanych, jak i do instalacji złożonego z nich budynku.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że budownictwo modułowe jest obszarem w fazie rozwojowej, a KPO może przede wszystkim znacząco pobudzić dynamikę produkcji i poruszenie budownictwa standardowego. Nie zapominajmy, że to ten sektor jest wciąż pierwszoplanowym. Warunkiem jest oczywiście to, żeby dofinansowanie było atrakcyjne dla firm budowlanych i deweloperów.