Kraków południową stolicą biznesu

Kraków zachęca inwestorów i firmy nie tylko wyjątkową historią, pięknem, nietuzinkową architekturą oraz położeniem, a także coraz większą liczbą nowoczesnych centrów biznesowych. Z danych GUS wynika, że Kraków plasuje się w ścisłej czołówce polskich aglomeracji pod względem rozwoju i możliwości. Stolica małopolski nie zwalnia tempa – stawia na rozwój przy solidnym wsparciu władz miasta. Za co jeszcze inwestorzy cenią Kraków?

Inwestorzy nieustannie wskazują Kraków jako jedno z ciekawszych polskich miast z ogromnym potencjałem społeczno-gospodarczym. Atut lokalizacyjny, duże wsparcie ze strony akademickiej, potencjał zasobów ludzkich – to wszystko sprawia, że stolica małopolski postrzegana jest jako atrakcyjna lokalizacja na kolejną siedzibę lub centralę firmy.

– To miasto, które jest wyjątkowe z wielu powodów. Rozwija się bardzo szybko, a jako biznesowa stolica południowej Polski ma ogromny potencjał, co zauważa coraz więcej inwestorów i korporacji. – mówi Łukasz Kwietniak, Sales Manager w New Work.

Kraków otwarty na elastyczne rozwiązania

To pewne, że praca zdalna czy w modelu hybrydowym zostanie z nami na dłużej. Elastyczne podejście do pracy – zarówno w kontekście zadań jak i miejsca świadczonej pracy to wyzwania przed jakimi stoją pracodawcy, pracownicy zaś są zmęczeni pracą w odosobnieniu i zatarciem granic między strefą pracy i odpoczynku.

– Pandemia wywróciła rynek biurowy do góry nogami. Przestrzeń biurowa, jaką znamy od lat, zupełnie straciła na znaczeniu. Teraz potrzebujemy nie tylko wygodnego i estetycznego miejsca do pracy, ale także oferty usług dodatkowych. Trendem, jaki będzie widoczny to tzw. „office to go”, czyli gotowe przestrzenie do pracy, dostępne w wielu miejscach. Firmy i klienci indywidualni oczekują szybkiego, łatwego dostępu do biur, w których mogą natychmiastowo rozpocząć swój dzień. Raport firmy JLL „FLEXcellent” pokazuje wzrost elastycznej powierzchni biurowej. Według niego, to 30 proc. rok do roku w ciągu ostatnich 10 lat. Co więcej, przewiduje się, że w nadchodzących latach osiągnie nawet 50 proc. – dodaje Hubert Abt – CEO i założyciel New Work.

Różnorodność powierzchni kluczem do sukcesu

Raport rynkowy New Work „Flex Solutions post Covid-19 ” jasno pokazuje, jak zmieniło się zapotrzebowanie na przestrzenie elastyczne w ciągu ostatnich lat. Przed pandemią aż 85 proc. przychodów operatora powierzchni elastycznych pochodziło z powierzchni biurowych, a 15 proc. z usług. Jak jest teraz? 60 proc. przychodów pochodzi z biur i ich powierzchni, a 40 proc. z usług dodatkowych. Według analiz i prognoz firmy New Work, przychody z samej powierzchni biurowej wkrótce spadną nawet do 40 proc. Potrzeby i zachowania najemców się zmieniają. Firmy, poza głównymi siedzibami, stawiają na większą liczbę rozproszonych lokalizacji, z których mogą korzystać pracownicy i partnerzy biznesowi, tak jak jeden z klientów New Work, firma A+V Sp. z o.o.

– Kraków stanowi centrum biznesowe południowej Polski. Wielu z naszych klientów oraz partnerów wybrało to miasto jako swoją siedzibę. My również, pomimo pandemii, zdecydowaliśmy się na wzmocnienie naszej prezencji w Krakowie. Chcieliśmy, żeby nasze krakowskie biuro było miejscem spotkań pracowników i klientów oraz przestrzenią do pracy w skupieniu, dla osób które nie mają ku temu warunków w domu. Jest to jedna z naszych trzech lokalizacji. Jako eksperci workplace specjalizujący się w elastycznych systemach AV i wideokonferencyjnych wiemy, jak ważne są narzędzia do komunikacji między siedzibami. Możliwość łatwego przeprowadzania zdalnych spotkań z biura, została zapewniona dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym – dodaje Jarosław Kołcun, CEO firmy A+V Sp. z o.o.

Wpływ pandemii i wsparcie władz

Czas pandemii wpłynął na wszystkie branże oraz firmy, niezależnie od lokalizacji. Jak pokazują dane badania „Wpływ pandemii na krakowskie firmy”, zrealizowanego przez Urząd Miasta Kraków, wiele lokalnych firm zawiesiło swoją działalność lub ją ograniczyło z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią.

W tym trudnym okresie krakowscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie lokalnych władz. Inicjatywy takie jak „Jestem aktywny” mająca na celu pomoc przedsiębiorcom w dotarciu do klientów, czy nieodpłatna pomoc prawna to jedne z form wsparcia oferowanych przez władze.

Odmrażanie gospodarki, wzrost liczby zaszczepionych i spadek zachorowań sprawiają, że firmy coraz chętniej podejmują temat powrotu do biur. Jedno jest pewne, krakowski rynek nieruchomości komercyjnych jest gotowy na przyjęcie nowych najemców.