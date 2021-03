Kraków pracuje nad kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców. Niektóre branże mimo kryzysu zwiększają zatrudnienie

Prawie 70 mln zł w ubiegłym roku trafiło z budżetu Krakowa na wsparcie przedsiębiorców. W ramach programu Pauza mogą oni liczyć m.in. na obniżki czynszów w wynajmowanych od miasta lokalach. Na decyzję rady miasta o zawieszeniu opłat za koncesje wciąż czekają. Kraków tworzy także serwisy mapowe, które łączą lokalnych przedsiębiorców i konsumentów. Od 15 marca działa internetowa mapa firm, których działalność związana jest z produktami i usługami wielkanocnymi. Lokalny biznes, również ten nastawiony na turystów, nadal potrzebuje wsparcia z uwagi na utratę dochodów w czasie pandemii. Tym bardziej że od 20 marca Małopolskie – podobnie jak pozostałe województwa – ponownie zostanie objęte lockdownem.

– Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorców – szczególnie tych z branży gastronomicznej, turystycznej oraz związanych z handlem obwoźnym – miasto udostępniło szeroki wachlarz wsparcia, obejmujący m.in. zniżki w czynszu najmu lokali wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zarząd Budynków Komunalnych przygotował specjalne zasady udzielania tej pomocy – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Katarzyna Wysocka, dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.

W przypadku zakazu działalności przedsiębiorcy mogą korzystać z ograniczenia kosztów związanych z najmem do poziomu kosztów eksploatacyjnych. Ci przedsiębiorcy, którzy mogą prowadzić działalność, ale borykają się ze spadkiem obrotów lub przychodów (o nie mniej niż 25 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku lub dwóch lat), mogą otrzymać zniżkę w czynszu na poziomie 50 albo 75 proc. kosztów związanych z najmem. Do grudnia ub.r. do miasta wpłynęło prawie 2,5 tys. wniosków o pomoc od najemców lokali użytkowych, a łączna wartość udzielonej w tym czasie pomocy w ramach tego instrumentu wyniosła prawie 8,8 mln zł.

Obniżki czynszów to jeden z punktów programu wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców Pauza. Objęto nim przede wszystkim branżę gastronomiczną, dorożkarstwo, handel obwoźny, działalność artystyczną i reklamową. Miasto zaproponowało m.in. zmiany umów lub obniżki czynszu dzierżawnego w odniesieniu do dzierżawców targowisk miejskich czy obniżenie stawek opłat za ogródki gastronomiczne.

– Jeżeli chodzi o koncesje, to jest w tym momencie procedowana uchwała w Radzie Miasta Krakowa, zobaczymy, jakie będą dalsze kroki – mówi Katarzyna Wysocka. – Wsparcie, które zostało udzielone przedsiębiorcom w okresie od marca do grudnia 2020 roku, jest szacowane na poziomie około 70 mln zł. Dotyczy ono różnych podmiotów, w tym także przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o dalsze wsparcie, to stawiamy na działania o charakterze reaktywacyjnym.

Temu mają służyć serwisy mapowe, takie jak Jestem Aktywny, który zbiera informacje o lokalnych producentach, usługodawcach, rzemieślnikach działających mimo pandemii. Powstała także mapa krakowskiej gastronomii o działających w okolicy lokalach.

– Każdy może tam sprawdzić, które firmy działają w okresie pandemii, i skorzystać z oferty. Uruchomiliśmy także mapę dla przedsiębiorców oferujących usługi związane właśnie z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy – informuje dyrektor w Urzędzie Miasta Krakowa.

Jak zaznacza Katarzyna Wysocka, pandemia koronawirusa nie przekreśla realizacji miejskich inwestycji, które są bardzo istotnym elementem kształtowania gospodarki. To przy ich realizacji pracę mogą znaleźć lokalne firmy.

– Nie zawiesiliśmy inwestycji miejskich, które są w toku, a ponadto realizujemy nowe. Budżet miasta i wieloletnia prognoza finansowa obejmują kilkaset zadań inwestycyjnych, głównie na poziomie zadań programowych, czyli takich, które zmierzają do polepszenia jakości życia mieszkańców – podkreśla dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w UMK.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na 2021 rok są: linia tramwajowa na Górkę Narodową, przebudowa al. 29 Listopada, Centrum Muzyki na Grzegórzkach, prace koncepcyjne związane z budową metra oraz wydatki na szpitale miejskie i zieleń.

– Pracujemy nad krakowskim programem wspierania biznesu i innowacji. Prace są realizowane wspólnie przez Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, a także nowo powstały Referat ds. Współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Naukowo-Akademickim. Chcemy właśnie w tym złotym trójkącie – nauka, biznes, samorząd – stworzyć warunki, zachęty, programy wsparcia, programy reaktywacji, które pozwolą zwalczyć negatywne skutki pandemii – mówi Katarzyna Wysocka.

Jak podkreśla, pandemia nie wpłynęła na mniejsze zainteresowanie inwestorów Krakowem. Widać to chociażby po rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

– Wiele firm z Europy Zachodniej, ale także z Azji bądź z kierunków bliższych, czyli Białorusi czy Ukrainy, decyduje się na to, żeby właśnie w Krakowie ulokować swoje przedsięwzięcia. W zeszłym roku sektor nowoczesnych usług dla biznesu pod względem zatrudnienia urósł o 10 proc. To pokazuje, że branża trzyma się mocno. Dopasowała się bardzo dobrze do nowych wymagań związanych z pandemią, a Kraków utrzymał pozycję jednego z głównych polskich miast w tym sektorze – zaznacza dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w UMK.

Dane ABSL wskazują, że zatrudnienie w nowoczesnych usługach dla biznesu jest w Krakowie najwyższe w Polsce i wynosi ponad 77,7 tys. osób (dane z 2020 roku). Firmy z tego sektora odpowiadały za 90 tys. mkw. wynajętej powierzchni biurowej w I połowie ubiegłego roku. Kraków – podobnie jak po poprzednim kryzysie z 2008 roku – może być największym beneficjentem trendu polegającego na napływie centrów usług wspólnych do regionu Europy Środkowo-Wschodniej.