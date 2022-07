Kraków wciąż atrakcyjny dla deweloperów i najemców

Krakowski rynek biurowy w pierwszym półroczy powiększył się o 47 700 m kw., a w trakcie realizacji jest 170 000 m kw. Atrakcyjny dla deweloperów Kraków, jest równie chętnie wybierany przez firmy rozwijające swoją działalność. Potwierdzeniem tego jest aktywność najemców, którzy od stycznia do czerwca 2022 roku podpisali umowy na 109 000 m kw. powierzchni biurowej.



Na koniec czerwca 2022 roku zasoby biurowe Krakowa wyniosły blisko 1,67 mln m kw., co pozwoliło zachować pozycję lidera na tle pozostałych miast regionalnych. Od początku roku powierzchnia biurowa powiększyła się o 47 700 m kw., co stanowiło ponad 15% całkowitego wolumenu powierzchni oddanej do użytku w miastach regionalnych. W II kwartale roku oddano do użytku projekty MK29 (11 000 m kw., Caishen Capital Group), The Park Cracow I (11 800 m kw., White Star) oraz Rondo I Business Office (3 500 m kw., Howell).

„Kraków z uwagi na swój wyjątkowy klimat, silne zaplecze akademickie oraz blisko 250 firm jedynie z sektora BSS jest atrakcyjną destynacją zarówno dla deweloperów, jak i najemców. W rankingach, na które powołują się polskie miasta, stolica Małopolski często jest w czołówce. Dla przykładu można wspomnieć o pierwszej pozycji w kategorii dużych miast za przyjazność dla biznesu oraz drugie miejsce w obszarze kapitału ludzkiego i stylu życia w rankingu European Cities and Regions of the Future 2022/2023,” – wyjaśnia Aleksandra Markiewicz, Dyrektor w dziale Reprezentacji Najemcy w Knight Frank.

Na etapie budowy w Krakowie pozostaje wciąż ponad 170 000 m kw. powierzchni biurowej, a przy zachowaniu terminów przez deweloperów, do końca roku na lokalny rynek trafi 20% realizowanej obecnie powierzchni. Największymi inwestycjami w budowie są Ocean Office Park B (28 600 m kw., Cavatina Holding) oraz Kreo (24 000 m kw., Ghelamco Poland).

„Nowa podaż może przyciągnąć firmy do tej pory nieobecne na krakowskim rynku oraz zachęcić dotychczasowych najemców do pozostania w Krakowie. Tylko w II kwartale roku aktywność krakowskich najemców zakończyła się wolumenem transakcji na poziomie 74 000 m kw., co było wynikiem wyższym o 51% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to najlepszy wynik spośród miast regionalnych,” – dodaje Katarzyna Bojar, Młodszy Konsultant w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Analizując udział poszczególnych umów w wolumenie transakcji, największy udział przypadł nowym umowom – 58% (z czego umowy pre-let to 62%). Na kolejnej pozycji znalazły się renegocjacje – blisko 41%, zaś ekspansje odpowiadały za niecały 1%.

W pierwszym półroczu 2022 roku, wolumen transakcji wyniósł 109 000 m kw. powierzchni biurowej.

Mimo wysokiego popytu wskaźnik pustostanów na koniec II kw. roku wyniósł 16,2% i osiągnął najwyższy wynik w historii ostatnich 10 lat (wzrost o 0,6 pp. kw/kw oraz 0.7 pp. r/r).

Czynsze wywoławcze w Krakowie na koniec czerwca 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR/m kw. miesięcznie.