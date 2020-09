Krakowskie spółki ogłaszają datę premiery gry Ghostrunner

Ghostrunner, jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2020 roku, zadebiutuje na PlayStation 4, Xbox One i PC (Steam, GOG, Epic Games Store) 27 października. Za jej stworzenie oraz wydanie odpowiadają dwie krakowskie firmy – odpowiednio One More Level oraz All in! Games.

Bardzo się cieszymy, że wreszcie możemy oficjalnie zakomunikować światu datę premiery. Przez ostatnie miesiące gra zyskiwała na popularności, społeczność wokół niej się powiększała, a tytuł piął się w rankingu Listy Życzeń na Steam, zbliżając się do pierwszej “10”. Wiemy, że wielu graczy czekało na to ogłoszenie i mamy nadzieję, że 27 października tyle samo, lub nawet więcej osób włączy Ghostrunnera. Możemy oficjalnie zacząć odliczanie – Piotr Żygadło, CEO All in! Games, wydawcy tytułu.

Ghostrunner to gra wyjątkowa, przy której pracuje wielu wyjątkowych i niezwykle zdolnych specjalistów. Krakowskie studio One More Level, przy współpracy z 3D Realms i Slipgate Ironworks stworzyło niesamowity, cyberpunkowy świat, przez który przebija się główny bohater. Bardzo rzadko się zdarza, by zespół deweloperów w tak krótkim czasie, bo od kwietnia 2019, przestawił się na nowy silnik i stworzył grę o tak wysokiej jakości. Ich umiejętności oraz zaangażowanie pozwoliły opracować tytuł, o którym mówią media na całym świecie i wierzymy, że połączenie sił One More Level, All in! Games oraz 505 Games sprawi, że na globalny rynek trafi wypolerowany i doskonały produkt – dodaje Piotr Żygadło.

Już podczas sierpniowego wydarzenia gamescom, współwydawcy All in! Games i 505 Games zaprosili graczy do prywatnej wersji Beta. Zainteresowani mogą również dołączyć do Discorda Ghostrunnera stając się częścią społeczności związanej z tytułem. Ci, którzy nie mogą się doczekać oficjalnej premiery, będą mogli zagrać w zaktualizowane, darmowe demo, które trafi na platformę Steam 29 września.

Ghostrunner będzie dostępny na PlayStation 4, Xbox One i PC w cenie regularnej $29.99 / €29.99 / £24.99. Osoby, które skorzystają z przedsprzedaży, będą mogły liczyć na dodatki niedostępne po premierze oraz niższą cenę. Więcej informacji można znaleźć na głównej stronie gry, dostępnej w kilku wersjach językowych, a także Twitterze, Facebooku i Discordzie.