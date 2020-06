Kredyt dla firm na oświadczenie – niekoniecznie w banku

Kredyt dla firm na oświadczenie znajdziemy zarówno w tradycyjnych instytucjach finansowych, jak i w instytucjach pożyczkowych. Te drugie oferują pożyczki dla firm już od pierwszego dnia działalności, kuszą minimalną liczbą formalności i szybką decyzją kredytową. To, czym jest kredyt dla firm na oświadczenie i kiedy warto po niego sięgnąć, wyjaśniamy w poniższym artykule.

Kredyt dla firm na oświadczenie – definicja

Kredyt dla firm na oświadczenie może być definiowany zarówno jako kredyt dla małych firm, jak i jako kredyt skierowany do większych przedsiębiorstw. Na to, czy taka forma finansowego wsparcia zostanie nam przyznana nie ma bowiem znaczenia ani, to jak wielką firmą zarządzamy, ani to jak długo istniejemy na rynku. Ważniejsza jest zdolność kredytowa, jak i wiarygodność finansowa. Podobnie, jak kredyt gotówkowy, tak i kredyt dla firm na oświadczenie wiąże się bowiem z badaniem zdolności kredytowej i ze zweryfikowaniem przyszłego kredytobiorcy w bazach dłużników.

Kredyt dla firm na oświadczenie – najważniejsze informacje

Kredyt dla firm na oświadczenie może zostać przyznany już od pierwszego dnia działalności. Tym samym, to korzystny instrument zewnętrznego finansowania również dla nowych firm, które dopiero walczą o pozycję na rynku. Kredyt dla firm na oświadczenie może zostać przeznaczony na inwestycje i rozwój działalności, na spłatę faktur czy też na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS czy urzędu skarbowego.

Kredyt na oświadczenie nie oznacza jednak, że wypełniając informację o tym, jakie dochody uzyskujemy z prowadzonej działalności, możemy wpisać tam dowolną kwotę. Wprawdzie wysokość zarobków ma istotny wpływ na to, czy otrzymamy upragnione zobowiązanie, należy jednak pamiętać, że wypełniając formularz pożyczkowy, musimy podawać tam prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym informacje. Za zawyżenie dochodów czy inne, celowe wprowadzenie w błąd kredytodawcy czy pożyczkodawcy, może grozić nam odpowiedzialność karna. Ponadto, jakiekolwiek błędy formalne we wniosku sprawią, że zamiast zastrzyku gotówki, otrzymamy negatywną decyzję kredytową. Fakt ten jest również o tyle istotny, że każde zapytanie o naszą historię kredytową, obniży naszą zdolność kredytową. W praktyce oznacza to, że im więcej podmiotów na początku odmówi nam kredytu czy pożyczki, tym mniejsza jest szansa na to, że gdziekolwiek je otrzymamy.

Pamiętajmy też, że kredyt dla firm na oświadczenie nie oznacza, że instytucja pożyczkowa zrezygnuje z weryfikacji przyszłego klienta. Jego zdolność kredytowa i historia kredytowa również zostaną sprawdzone. Jedyna różnica polegać będzie na tym, że do obu wymienionych kwestii firma pożyczkowa podejdzie nieco przychylniej niż bank. Ponadto, sprawdzi klienta samodzielnie i poza szczególnymi przypadkami, nie będzie wymagać od niego dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń.

Kredyt dla firm na oświadczenie – dlaczego warto?

Największą zaletą takiego instrumentu zewnętrznego finansowania jak kredyt dla firm na oświadczenie jest mniejsza ilość formalności koniecznych do otrzymania kredytu. Ponadto o kredyt dla firm na oświadczenie możemy ubiegać się przez internet, a na wstępną decyzję kredytową poczekamy nie dłużej niż kilka minut. Czas oczekiwania na przyznanie środków pieniężnych jest szczególnie istotny w przypadku małych firm, gdyż to zazwyczaj one zwłaszcza w pierwszych latach działalności mają największe trudności z utrzymaniem się na rynku. Kolejną zaletą kredytu na oświadczenie jest to, że wypełnienie wniosku jest bardzo proste i nie powinno zająć dłużej niż 5 minut. Co ciekawe, kredyt dla firm na oświadczenie w wielu przypadkach możemy otrzymać już tego samego dnia, w którym się o niego ubiegamy.

Pożyczka dla firm bez BIK – czy jest możliwa?

Nazwa kredyt dla firm na oświadczenie może wprowadzać potencjalnych kredytobiorców w błąd. Podobnie jest z takim produktem jak pożyczka dla firm bez bik. Wprawdzie kredyt na oświadczenie, podobnie jak pożyczka dla firm na oświadczenie, wiążą się z mniejszą ilością formalności, nie znaczy to jednak, że banki czy instytucje pożyczkowe, zrezygnują z weryfikacji potencjalnych klientów.

Warto zaznaczyć, że firmy z sektora pozabankowego, które działają zgodnie z zasadami odpowiedzialnego pożyczania, również przyglądają się takim kwestiom jak wiarygodność finansowa i dobra historia kredytowa swoich przyszłych klientów. Dobrą informacją jest natomiast ta, że pożyczkę dla nowych firm możemy dostać nawet wówczas, gdy np. mamy już kredyt w banku. Istotne jest jednak to byśmy już posiadane zobowiązanie, spłacali zgodnie z harmonogramem. Hasło pożyczka dla firm bez bik zakładając, że gdzieś ją znajdziemy, nie jest produktem, po który powinniśmy sięgać. Po pierwsze, firmy, które oferują taki instrument finansowego wsparcia jak pożyczka dla firm bez bik, „zrekompensują” to sobie wyższymi kosztami zobowiązania takimi jak prowizja, wysokość opłaty, przygotowawczej, opłaty administracyjne itd. Po drugie, brak weryfikacji przyszłego klienta w bazach dłużników, to dla niego jedynie pozorne ułatwienie. Pamiętajmy, że nawet jeśli pożyczka dla firm bez bik zostanie nam przyznana, to nadal jest to dług, który będziemy musieli spłacić. Jeśli tego nie zrobimy, to przyznane nam środki pieniężne zamiast pomóc nam zachować płynność finansową, mogą przyczynić się do zwiększenia ogólnego stanu zadłużenia. Ponadto, brak płatności w wyznaczonym terminie, wiąże się z kosztami kolejnych wezwań do zapłaty, które również obciążą nasz budżet. I po trzecie, firma pożyczkowa, która nie współpracuje z BIK czy KRD z pewnością nie jest rzetelnym i wiarygodnym pożyczkodawcą.

Pożyczka dla firm na oświadczenie – warunki

Chociaż warunki, które musimy spełnić, by pożyczka dla firm na oświadczenie została nam przyznana są zwłaszcza w porównaniu z bankową procedurą nieliczne, to istnieje kilka kwestii o których warto pamiętać.

Pożyczka dla firm na oświadczenie w Aasa może trafić na nasze konto, jeśli:

Mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Polski – o kredyt dla firm na oświadczenie możemy ubiegać się już od pierwszego dnia prowadzania swojego biznesu.

Posiadamy stały adres zameldowania w Polsce – w chwili składania wniosku o pożyczkę dla firm.

Nie widniejemy w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

Cały proces ubiegania się o pożyczkę dla firm jest niezwykle prosty i szybki i odbywa się w 100% online. Od tego, by otrzymać pożyczkę na rozwój swojego biznesu dzielą nas tak naprawdę trzy kroki. Po pierwsze, korzystając z zamieszczonego na stronie pożyczkodawcy kalkulatora, musimy wybrać kwotę i okres pożyczki. Po drugie, czeka nas również wypełnienie wniosku o pożyczkę, co powinno nam zająć około 5 minut. Po trzecie, gdy już to zrobimy, pozostaje nam czekać na decyzję kredytową. Prawidłowo wypełniony wniosek przyspieszy całą procedurę. Jeśli jest kompletny i nie zawiera błędów, decyzję kredytową otrzymasz telefonicznie lub mailowo tak szybko, jak to możliwe. Z tego względu pamiętaj o tym, by wypełniając wniosek o pożyczkę dla firm, podać taki numer telefonu, pod którym będzie się można z Tobą skontaktować. To samo dotyczy adres mailowego, powinien to być taki adres, z którego rzeczywiście korzystasz. Do ubiegania się o pożyczkę w Aasa nie są natomiast konieczne dokumenty rejestracyjne, dokumenty księgowe, poręczenia czy dodatkowe zabezpieczenia.