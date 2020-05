Kredyt gotówkowy online dla żółtodziobów – kompendium wiedzy

Jak podaje największe portale, w 2019 roku Polacy wzięli w bankach i SKOK-ach ponad 7,5 mln kredytów gotówkowych na łączną kwotę niemal 85 mld zł. Popularniejsze od kredytów gotówkowych były jedynie kredyty hipoteczne, co świadczy o tym, że nasi rodacy chętnie zaciągali zobowiązania, a co ważniejsze, banki i SKOK-i równie chętnie ich udzielały. Dlaczego Polacy tak ufają kredytom gotówkowym i czy rzeczywiście warto je brać?

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy, nazywany również kredytem konsumpcyjnym, to zobowiązanie finansowe, które klient może uzyskać w banku lub SKOK-u po spełnieniu wszystkich określonych w ofercie warunków. Od pożyczki różni się tym, że przy zawieraniu umowy należy podać, na co zostaną wydane pieniądze z kredytu, a więc określić jego cel. Cechą charakterystyczną kredytu gotówkowego jest wypłata kwoty kredytu w gotówce – fizycznie w placówce banku lub na konto kredytobiorcy.

Wybieramy najlepszy kredyt gotówkowy

Aby wybrać najlepszy kredyt gotówkowy, można sprawdzać samodzielnie oferty banków lub pójść na skróty i skorzystać z rankingu kredytów, np. www.darmopozyczka.pl/kredyt-gotowkowy-ranking-pozyczka-gotowkowa – ranking! . Drugie rozwiązanie pozwala szybko i skutecznie porównać ze sobą poszczególne oferty. Ranking dostępny jest online, można więc z niego skorzystać o każdej porze. Zawiera też aktualne informacje o ofertach sprawdzonych i rzetelnych banków, takich jak Santander, Alior Bank, PKO BP czy BNP Paribas.

Mając wszystkie najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu, łatwo jest zdecydować, która oferta jest interesująca. Bezpośrednio z rankingu można też przejść na stronę banku, na której dostępny jest wniosek do wypełnienia online lub informacja o szczegółach oferty.

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu

Podstawą uzyskania kredytu gotówkowego jest wniosek o udzielenie kredytu, który klient składa w banku lub przez internet. Do wniosku często należy dołączyć wymagane załączniki. Mogą to być zaświadczenia o zarobkach lub zatrudnieniu, poręczenie majątkowe, a nawet zaświadczenie o dochodach małżonka. Banki coraz częściej udzielają również kredytów osobom pracującym na podstawie umowy cywilno-prawnej lub uzyskującym dochód z tytułu emerytury lub renty. W tym wypadku konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych świadczeń. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle muszą zaświadczyć o źródle swojego dochodu. Najłatwiej jest uzyskać kredyt w banku, w którym klient posiada już ROR – wtedy banki zwykle sprawdzają dochody na podstawie wyciągów bankowych z ostatnich kilku miesięcy. Wnioskując o udzielenie kredytu należy też przygotować się na konieczność potwierdzenia podstawowych danych, trzeba więc posiadać przy sobie dowód osobisty.

Na podstawie złożonych dokumentów bank sprawdzi zdolność kredytową klienta. Banki weryfikują też potencjalnych kredytobiorców w bazach dłużników – BIK i KRD. Warunkiem uzyskania finansowania jest pozytywna historia kredytowa, a więc brak adnotacji o niespłaconym zadłużeniu lub o opóźnieniach w spłatach wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jeśli bank stwierdzi, że zdolność kredytowa klienta jest na właściwym poziomie, zwykle wydaje pozytywną decyzję kredytową. Cała procedura może trwać kilka dni – w zależności od banku.

Z jakich elementów składa się kredyt?

Każdy kredyt składa się z dwóch głównych części – raty kapitałowej i odsetkowej. Część kapitałową stanowi kwota zaciągniętego kredytu, a odsetkową pozostałe opłaty. Aby obliczyć całkowity koszt kredytu, trzeba wziąć pod uwagę również inne parametry. Ważna jest nie tylko wysokość odsetek, ale również wartość kosztów pozaodsetkowych. Na te ostatnie składają się:

opłaty i prowizje,

najczęściej opłata przygotowawcza,

prowizja za udzielenie kredytu,

ubezpieczenie.

Ostatni element jest często fakulatatywny. Nie trzeba kupować ubezpieczenia, jednak w większości banków jest to zalecane. Dobrym wyznacznikiem tego, ile tak naprawdę kosztuje kredyt, jest RRSO. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pokazuje, ile rocznie klient zapłaci za kredyt w danym banku.

Kredyt czy pożyczka gotówkowa?

Oba produkty są do siebie podobne, jednak występuje między nimi subtelna różnica. Kredyt udzielany jest jedynie przez banki i SKOK-i, natomiast pożyczka gotówkowa jest dostępna również w firmach pozabankowych. W przypadku niewielkich kwot można wziąć pod uwagę tzw. „parabanki”, czyli firmy pozabankowe, które udzielają pożyczek na raty na dowód. Jednak jeśli klient jest zainteresowany wyższą kwotą, np. do 300 tysięcy złotych, bezpieczniej będzie udać się do banku. Kwoty, które pożyczają firmy pożyczkowe dochodzą zresztą maksymalnie do 50 – 60 tysięcy złotych.

Z perspektywy klienta istotny jest fakt, że banki działają w oparciu o Ustawę o kredycie konsumenckim i ustawę Prawo bankowe. Akty te jasno określają ramy współpracy oraz prawa i obowiązki obu stron transakcji. Pożyczka w banku jest też zwykle dużo tańsza niż ta w firmie pozabankowej. Na niekorzyść banków działa dłuższa i bardziej skomplikowana procedura uzyskania pieniędzy niż ta stosowana w parabankach. Klient musi dostarczyć więcej dokumentów oraz dłużej poczekać na decyzję. Może jednak zyskać niższe oprocentowanie i opłaty pozaodsetkowe, a więc ostatecznie uzyskać tańszy kredyt.