Kryptowaluty na razie stabilne

Ceny kryptowalut utrzymywały się w zeszłym tygodniu na stałym poziomie, ponieważ inwestorzy oceniali sytuację pod ich kątem. Bitcoin od kilku tygodni utrzymuje się na stałym poziomie na poziomie 30 000 dolarów, co daje nadzieję, że najgorszy czas dla krypto minął.

Bitcoin rozpoczął tydzień poniżej 29 000 dolarów i wzrósł do prawie 32 000 dolarów we wtorek, po czym spadł poniżej 29 500 dolarów. Od tamtego czasu ponownie wzrósł i obecnie kształtuje się na poziomie 31 000 dolarów.

Ethereum podlegał ciągłej zmienności, prawdopodobnie przez niepewność inwestorów wokół The Merge, która jest teraz na czasie. Token ETH rozpoczął ubiegły tydzień poniżej 1800 dolarów, po czym we wtorek wzrósł powyżej 1950 dolarów. Jednak jego wartość spadła poniżej 1750 dolarów w ciągu tygodnia poprzedzającego, który powrócił do około 1850 dolarów.

Jest prawdopodobne, że ETH pozostanie pod wpływem zewnętrznych czynników, dopóki wyniki The Merge nie będą jasne. Aktualizacja techniczna blockchain ma poważne konsekwencje dla jego zastosowań i wartości tokenów. Teoretycznie, będzie to mieć deflacyjny wpływ na kryptowaluty, co może okazać się cennym aspektem w obecnym środowisku wysokiej inflacji.

Simon Peters, analityk kryptowalut na platformie eToro