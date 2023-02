Kurs USD/JPY najwyżej od ponad 5 tygodni

Wczorajsza sesja na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych miała niejednoznaczny przebieg (S&P 500 -0,03 proc., DJIA -0,46 proc., Nasdaq Composite +0,57 proc.). Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 na CME spadała 0,38 proc. ok. godz. 9:45. Na giełdach Azji i Oceanii lekko wzrosły dziś jedynie główny indeks w Nowej Zelandii (+0,38 proc.) oraz Shanghai B-Share Index (+0,16 proc.). Największy spadek zanotował koreański Kospi (-1,53 proc.).

Po tygodniowej przerwie w notowaniach spowodowanych tragicznym trzęsieniem ziemi w Turcji 18,01 proc. wzrost notował dziś rano indeks giełdy w Stambule XU100. Główne europejskie indeksy giełdowej lekko dziś rano zwyżkowały (DAX +0,4 proc., CAC 40 +0,55 proc. ok. godz. 9:50).

WIG-20 notował na początku środowej sesji niewielką zmianę przebywając w okolicach swojego 5-tygodniowego minimum (+0,05 proc. ok. godz. 9:55). Wśród składników WIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś kursy akcji spółek Sanok Rubber Company, Sygnity oraz Synektik

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych wyszła wczoraj na najwyższy poziom od ponad 5 tygodni i dziś rano się na nim utrzymywała. Najwyższy poziom od 5 stycznia br. osiągnęła dziś rano rentowność 10-latek rządu Polski.

Pallad był dziś najtańszy od marca 2020 (-0,76 proc.). Taniały również pozostałe metale szlachetne (złoto –1,23 proc., srebro -1,53 proc., platyna -1,43 proc.) oraz miedź (-1,1 proc.). Lekko spadały dziś ceny kontraktów na ropę naftową (WTI -1,35 proc., Brent -1,23 proc. ok. godz. 9:25).

Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena, który od października ub.r. do połowy stycznia br. spadł z poziomu przekraczającego 150 JPY poniżej poziomu 130 JPY wyszedł dziś na najwyższy poziom od 6 stycznia (133,347 JPY ok. godz. 9:200. USD lekko umacniał się dziś również względem euro (-0,23 proc. ok. godz. 9:20). Euro było dziś najsłabsze względem czeskiej korony od 2008 roku.

Lekko umacniał się dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,34 proc., USD/PLN –0,12 proc. ok. godz. 9:20).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, powrócił wczoraj powyżej 22000 USD i dziś rano nadal utrzymywał się powyżej tego poziomu (-0,33 proc.).

Autor Wojciech Białek, TMS Brokers