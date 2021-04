Legimi pozyskało 3,7 mln zł z NCBiR na rozwój technologii rekomendacyjnych

Legimi, pionier na polskim rynku e-książek, pozyskał 3,70 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwój technologii rekomendacyjnych wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Implementacja nowego silnika rekomendacji znacznie pomoże zwiększyć lojalność i rentowność bazy klientów. Legimi w najbliższą środę 14 kwietnia zadebiutuje na rynku NewConnect.

– Bardzo cieszymy się z przyznanego dofinansowania. Już od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do wprowadzenia elementów AI do naszej platformy aby wspomóc jakość rekomendacji. Pozyskana kwota z pewnością przyśpieszy proces wdrażania tej technologii. W biznesie subskrypcyjnym system rekomendacji ma kluczowe znaczenie, czego przykładem może być wszystkim dobrze znany Netflix. – komentuje Mikołaj Małaczyński, prezes zarządu Legimi.

Projekt Legimi pt. „Opracowanie modeli analizy behawioralnej użytkowników z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu predykcji zachowań konsumenckich, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych w branży księgarskiej.” został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

– Wdrożenie systemu rekomendacji spowoduje optymalizację kluczowych dla biznesów subskrypcyjnych parametrów, takich jak koszt pozyskania klienta (CAC), lojalność (LTV) a także zmniejszy poziom rezygnacji (churn rate). Naturalnie, dzięki skutecznemu dopasowaniu oferty do gustów czytelniczych, satysfakcja użytkowników również powinna się poprawić, co jest dla nas kluczowe. – dodaje Mateusz Frukacz, CTO i Członek Zarządu Legimi.

Koszt całkowity projektu Legimi wynosi 4,68 mln zł. Z kolei wnioskowana kwota dofinansowania to 3,70 mln zł. Ocenie według kryteriów zostało poddanych 601 wniosków i zgodnie z zatwierdzoną 9 kwietnia 2021 r. listą rankingową, 169 projektów zostało wybranych do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 774,24mln zł, a 432 projekty nie zostały wybrane do dofinansowania. Wniosek Legimi S.A. znalazł się wśród 11 projektów z najwyższą oceną.