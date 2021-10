Lokum Deweloper prezentuje wyniki sprzedaży po trzech kwartałach 2021 r.

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, odnotował wzrost sprzedaży względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Od stycznia do końca września br. podpisane zostały 524 umowy deweloperskie i przedwstępne (+78% r/r), na koniec kwartału zawartych było także 95 umów rezerwacyjnych (+98% r/r). Po dziewięciu miesiącach br. w wyniku rozpoznanych zostało 379 lokali (+22% r/r).

W samym III kwartale 2021 r. umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objętych zostało 145 lokali: 67 na osiedlach wrocławskich i 78 na osiedlach krakowskich. Wzrosła też liczba umów rezerwacyjnych – do 95 sztuk. W lipcu, sierpniu i wrześniu przekazane zostały łącznie 74 lokale, co oznacza wzrost liczby rozpoznanych lokali o 68% r/r. Pochodziły one głównie z inwestycji: Lokum Vista IIa i IIb oraz Lokum Siesta II w Krakowie, a także Lokum Vena we Wrocławiu. Sprzedaż w trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 524 umowy: 240 we Wrocławiu i 284 w Krakowie.

– Pomimo rosnących cen, stale obserwujemy silny popyt na mieszkania. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku zawarliśmy łącznie z rezerwacjami ponad 600 umów – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper S.A. – Dalej mierzymy się jednak z problemami w uzupełnianiu oferty, które są spowodowane wolnym działaniem administracji – dodaje prezes Kuźniar.

Na koniec III kwartału 2021 r. w ofercie Grupy było 627 lokali (wobec 1107 lokali rok wcześniej) w inwestycjach: Lokum Verde, Lokum Porto, Lokum Vena i Lokum Monte we Wrocławiu i jego okolicy oraz Lokum Salsa, Lokum Vista i Lokum Siesta w Krakowie. W budowie na koniec września znajdowało się 1341 lokali (względem 1355 lokali po III kw. 2020 r.).

Do końca czerwca Lokum Deweloper zrealizował potencjał rozpoznań na 2021 r. w 72% (co oznacza 617 lokali, które zostały rozpoznane bądź są objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi). Ten sam wskaźnik dla roku 2022 wynosi 40% (395 lokali z 987).