Mabion z dziesiątym zleceniem w ramach współpracy z Novavax

9 lutego 2023 roku Mabion podpisał kolejne rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej z Novavax, w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #10 („SOW#10”, ang. Statement of Work)

Zakres SOW#10 obejmuje usługi logistyczne, w tym transport oraz magazynowanie materiałów, substancji czynnych szczepionek i produktów gotowych

Mabion, w pełni zintegrowana firma biofarmaceutyczna, posiada certyfikacje GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice) na pełen zakres czynności wytwórczych – produkcja, kontrola jakości, logistyka, zatem wszystkie usługi w zakresie SOW#10 będą realizowane w tym środowisku

Wynagrodzenie przysługujące Mabion z tytułu realizacji SOW#10 będzie uzależnione od ilości zleconych przez Novavax usług transportu oraz produktów do przechowania, w tym okresu ich magazynowania. Szacowana wartość zamówień w pierwszym roku wyniesie ponad 1 mln PLN

W ostatnich 12 miesiącach Mabion podpisał łącznie 6 dodatkowych zleceń w ramach poszczególnych SOW, a od rozpoczęcia współpracy z Novavax w październiku 2021 roku, liczba zawartych SOW wyniosła 10

Regularnie pozyskiwane zlecenia SOW to efekt systematycznej i skutecznej monetyzacji budowanych przez lata kompetencji Mabionu

Mabion jest w trakcie procesu transferu technologii dotyczącego wytwarzania substancji czynnej opartej o wariant Omicron, potwierdzając tym samym zdolność do szybkiego i skutecznego działania w zakresie wdrażania do produkcji nowych produktów

„Podpisany przez nas SOW#10 to ponowne rozszerzenie nie tylko samej współpracy z Novavax, ale kolejne już potwierdzenie ogromnego potencjału Spółki w obszarze CDMO, do którego dołączamy teraz komponent w postaci transportu i magazynowania w środowisku GMP. Operacyjnie jesteśmy przygotowani do świadczenia tego rodzaju usług dla większej liczby podmiotów, a realizacja zlecenia będzie dla nas bardzo dobrą referencją. Myślę, że podpisanie SOW#10 pokazuje jak szeroko Mabion może komercyjnie wykorzystywać swój wysoki stopień integracji” – mówi Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych. „Równolegle z realizacją zleceń w ramach licznych SOW intensywnie pracujemy nad procesem transferu technologii wytwarzania antygenu szczepionkowego dla wariantu Omicron. Te prace realizujemy zgodnie z oczekiwaniami oraz harmonogramem ustalonym z Novavax” – dodaje Sławomir Jaros.

Realizowany przez Mabion w ramach SOW#10 zakres działań obejmuje usługi logistyczne, w tym transport i magazynowanie materiałów, substancji czynnych szczepionek produktów gotowych. Usługi te świadczone będą w środowisku GMP i w zgodzie z warunkami transportu oraz przechowywania ustalonymi przez Mabion i Novavax. Wynagrodzenie będzie uzależnione od ilości otrzymanych przez Mabion zleceń, zarówno w zakresie usług transportu, jak i przechowywania, w tym ustalonego okresu magazynowania produktów. Szacowana wartość zamówień w pierwszym roku wyniesie ponad 1 mln PLN.

Rozszerzany regularnie zakres współpracy z Novavax w ramach podpisywanych zleceń SOW stanowi element strategicznego kierunku rozwoju Mabion w obszarze CDMO. Spółka posiada zespół specjalistów oraz nowoczesny zakład, który doskonale nadaje się do odpowiedzi na potrzeby rynku. Oferowany przez Mabion kompletny zakres usług, począwszy od rozwoju i charakterystyki strukturalnej oraz funkcjonalnej produktu i procesu, poprzez produkcję w skali komercyjnej w całości zgodnej z wymogami GMP, sprawia, że Spółka jest naturalnym partnerem dla firm, które nie posiadają własnych kompetencji oraz aktywów niezbędnych do przeprowadzenia rozwoju produktu oraz produkcji w skali komercyjnej.

„Rozwój działalności w zakresie CDMO jest dla nas kluczowy, zwłaszcza w obecnym momencie, kiedy prowadzimy szereg rozmów z potencjalnymi nowymi klientami w celu dywersyfikacji biznesu. Z ich perspektywy kluczowe są szerokie kompetencje, które potwierdzamy dzięki regularnie rozszerzanej współpracy z Novavax, a także kompleksowość oferty, dlatego stale poszerzamy zakres oferowanych usług i dodajemy kolejne istotne komponenty. Aktualnie mamy już 10 podpisanych zleceń w ramach poszczególnych SOW i – co dla nas istotne – pojawiają się one systematycznie, bazując między innymi na zadowoleniu z poziomu obsługi w ramach wcześniejszych zleceń” – komentuje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Do roku 2021 Spółka koncentrowała się na rozwoju portfolio własnych produktów biologicznych. Zawarta w październiku 2021 roku umowa z amerykańskim podmiotem Novavax sprawiła, że Mabion z sukcesem zaczął komercjalizować zbudowane kompetencje i zainicjował transformację we w pełni zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną certyfikowaną GLP i GMP wraz z usługami CDMO w postaci analityki i wytwarzania kontraktowego. Skuteczna realizacja umowy z Novavax o wartości 372 mln USD została przedłużona do końca 2026 roku wskutek zawartych we wrześniu 2022 roku aneksów, z gwarantowanym poziomem przychodów co najmniej do drugiego kwartału 2024 roku. Aneksy poszerzyły ponadto zasady wynagradzania Mabionu o kolejny komponent – Spółka na ich podstawie będzie otrzymywała wynagrodzenie za wytworzone serie produktu lub wynagrodzenie za gotowość do wytworzenia produktu (rezerwacja mocy produkcyjnych). Aneksy rozszerzyły również współpracę o plany transferu technologii i wytwarzania substancji czynnej dla szczepionki w wersji Omicron, te prace są już prowadzone.