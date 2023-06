Maciej Borowiak nowym Prezesem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, zrzeszające ponad 80 podmiotów, powołało podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 25.05.23 w Krakowie, nowego Prezesa Zarządu. Został nim dotychczasowy Wiceprezes – Maciej Borowiak.

Zmiany w SBF Polska PV

Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej SBF Polska PV. Drugim punktem spotkania było ogłoszenie zmian personalnych. Do Zarządu Stowarzyszenia dołączył Robert Maczionsek, który objął funkcję Wiceprezesa ds. technicznych i szkoleniowych. W zarządzie pozostają Bogdan Szymański, Piotr Kisiel i Grzegorz Burek. Prezesem SBF Polska PV został dotychczasowy Wiceprezes, Maciej Borowiak.

– Najprostsze informacje najtrudniej przekazać. Przede wszystkim powinienem podziękować za zaufanie, członkom Zarządu SBF, że zaprosili mnie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu największej organizacji branży fotowoltaicznej. Mam poczucie obowiązku i odpowiedzialności, bo firmy, które zrzeszamy generują kilka miliardów przychodu i zatrudniają kilka tysięcy osób. Wiem, że SBF jest ważną jednostką, ma swoją misję do wykonania i ma do tego potencjał, którego nie można zmarnować.

Stowarzyszenie ma na celu reprezentować branżę przed różnymi urzędami, współpracuje z Ministerstwami, PTPiREE, URE czy Rzecznikiem MŚP W zeszłym roku braliśmy aktywny udział w dyskusji na temat zmian w Ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz ustawie Prawo energetyczne. Braliśmy udział w posiedzeniach komisji sejmowych, komisji senackich, spotkaniach w Ministerstwie Klimatu. Staramy się także działać na rzecz fotowoltaiki na arenie międzynarodowej. Dokładamy więc wszelkich starań, aby nasze działania miały realne efekty, aby odnawialne źródła energii były jak najdostępniejsze dla Polaków. – powiedział po otrzymaniu nominacji Maciej Borowiak.

Apel o ułatwienia dla rozwoju fotowoltaiki

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV w 2022 roku przygotowało apel, którego założenia opierały się m.in. na: wprowadzeniu zerowej stawki VAT na urządzenia do produkcji energii odnawialnej tj. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii. Dalsze założenia to: uproszczenie procedur związanych z instalacją urządzeń, zwolnienie z procedury uzyskania pozwolenia na budowę, czy skrócenie do 14 dni procedury wydawania warunków przyłączenia dla średniej wielkości instalacji fotowoltaicznych.

– Fotowoltaika w ciągu ostatnich 2 lat stała się standardowym wyposażeniem gospodarstwa domowego. Rozpoczyna się okres dyskusji nad tematem tzw. zarządzania energią. – twierdzi Maciej Borowiak. I dodaje – Prosumenci będą stawali się fleksumentami, czyli inwestorami dążącymi do jak największej autokonsumpcji, czyli zużycia na bieżąco energii elektrycznej, wyprodukowanej przez własną elektrownią słoneczną. Należy dokładać więc wszelkich starań, aby im to ułatwiać. Dostosowywać prawo w taki sposób, aby Polacy mogli bez większych przeszkód korzystać z instalacji fotowoltaicznych. Ograniczeń prawnych jest niestety wciąż zbyt wiele.

Działania Stowarzyszenia na skalę Europejską

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV komunikowało się z Komisją Europejską w sprawie wsparcia przyśpieszenia termomodernizacji w Polsce, a także z Ministrem Rozwoju i Technologii oraz Ministra Funduszy i Rozwoju Regionalnego w sprawie proponowanych działań w REPowerEU. Przekazało także rekomendację przyjęcia i wdrożenia pakietu działań dotyczących efektywności energetycznej budynków.

Mówiąc o problemach, z którymi mierzy się branża, Borowiak stwierdza: – Jeżeli chodzi o instalację do 50kWp, to nie ma znaczących barier. Jednak w przypadku instalacji o mocy powyżej 50kWp instalacje te wymagają warunków przyłączeniowych, pozwoleń na budowę itp. Cały proces administracyjny zajmuje nawet rok, gdy np. na Łotwie zajmuje to 7 dni. Dokładamy jako Stowarzyszenie wszelkich starań, aby średniej wielkości instalacje o mocy do 150 kW przyłączane do istniejącego przyłącza energetycznego zwolnione były z procedury uzyskania pozwolenia na budowę i bez dodatkowych warunków przyłączeniowych. Mamy nadzieję, że wpłyniemy na procesy legislacyjne w tym zakresie już wkrótce.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV to pozarządowa organizacja, której głównym celem jest propagowanie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Podmiot ten zrzesza szerokie spektrum firm z branży fotowoltaicznej: od producentów urządzeń, poprzez dystrybutorów, do firm wykonawczych. Aktywnie uczestniczy on w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących energetyki, przygotowuje i publikuje raporty o kształcie polskiego rynku fotowoltaicznego, bierze udział w przygotowaniu wytycznych i standardów w zakresie instalacji PV. Stowarzyszenie również stara się łączyć branżę poprzez ułatwianie biznesowych kontaktów, na październik zaplanowano organizację imprezy pod nazwą Wielka Integracja Branży PV.

Maciej Borowiak jest członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, będącej ciałem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także prezesem kaliskiej Firmy Brewa, która korzystając z najnowszych technologii, opracowuje rozwiązania, które pomagają uzyskać niezależność energetyczną.