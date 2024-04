Grupa ORLEN wybuduję farmę fotowoltaiczną na Dolnym Śląsku

Grupa ORLEN, poprzez Energę Wytwarzanie, przejęła projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 130 MW, która będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 60 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 roku i będzie największą farmą fotowoltaiczną Grupy ORLEN w południowej Polsce. Koncern posiada obecnie około 100 MW mocy zainstalowanej w 11 działających farmach fotowoltaicznych oraz mikroinstalacjach.

Projekt farmy fotowolaticznej zlokalizowanej w gminie Kotla na Dolnym Śląsku został przejęty od brytyjskiej firmy Lightsource bp. Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi, przejęła spółkę celową, posiadającą prawa do budowy, wraz z kompletem pozwoleń. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w kwietniu tego roku. Instalacja o mocy zainstalowanej 130 MW, w pierwszym roku eksploatacji będzie w stanie wytworzyć ponad 145 GWh energii elektrycznej, z możliwością zwiększenia produkcji w przyszłości.

Fotowoltaika jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju energetyki odnawialnej w Grupie ORLEN. W ubiegłym roku portfel aktywów wytwórczych koncernu powiększył się łącznie o 64 MW mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych, zarówno poprzez rozbudowę istniejących mocy, jak i akwizycje projektów na różnych etapach rozwoju. Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych znajdowała się rozbudowa farm fotowoltaicznych Gryf, do 25 MW, oraz Wielbark, łącznie do 70 MW. Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN rozpoczęła również budowę farmy Mitra o mocy 65 MW. Grupa Energa kontynuuje także proces akwizycji kolejnych instalacji OZE, w tym źródeł fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. Do największych transakcji spółki należały umowy przedwstępne zawarte z Greenvolt i Lewandpol Holding, na projekty o łącznej mocy 393 MW.

Zgodnie z przyjętą strategią, do końca 2030 r. Grupa ORLEN będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW, obejmującymi m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, elektrownie wodne oraz jednostki wytwórcze na biogaz i biometan.