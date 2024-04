Marazm na Wall Street oraz silny złoty

Poniedziałkowa sesja na Wall Street charakteryzowała się konsolidacją. Wszystkie trzy główne indeksy zamknęły dzień w okolicy poziomu otwarcia. Była to bardzo spokojna sesja po tym ja w piątek akcje odbiły po mocnym raporcie NFP. Rentowności obligacji USA nieznacznie wzrosły. Rynek czeka na odczyty inflacyjne (CPI oraz PPI) z USA, które zostaną podane w środę oraz w czwartek. Złoty umocnił się wczoraj względem euro oraz USD a kurs głównej pary walutowej urósł w okolice 1,0860.

Rentowności 2- i 10-letnich obligacji skarbowych USA powróciły do najwyższego poziomu od listopada 2023 r., biorąc pod uwagę szereg dobrych danych z USA w ostatnim czasie. Kontrakty terminowe na fundusze Fed wyceniają 52 proc. szans na cięcie o 25 pb do czerwca i 89 proc. do lipca.

Jeśli chodzi o dane z USA, marcowe roczne oczekiwania inflacyjne New York Fed utrzymały się na stałym poziomie 3 proc., bez zmian w porównaniu z lutym. Dziś poznamy indeks optymizmu małych firm NFIB za marzec oraz zmianę zapasów paliw wg API.

Z Europy poznaliśmy wyniki niemieckiej produkcji przemysłowej, która urosła w lutym o 2,1 proc. co jest drugą z rzędu zwyżką. Odbicie widoczne jest w przemyśle motoryzacyjnym oraz w budownictwie. Wzrosła produkcja w energochłonnych sektorach (np. chemicznym). Widać, że negatywny wpływ silnego wzrostu cen energii stopniowo ustępuje. Wzrost produkcji w lutym zwiększył szanse na to, że niemiecka gospodarka nie skurczy się ponownie w pierwszym kwartale. Jednak utrzymujący się trend spadkowy w napływających zamówieniach będzie ograniczać szybkie ożywienie i prawdopodobnie kolejne miesiące przyniosą stagnację w tym sektorze.

Większej zmienności na rynku możemy oczekiwać jutro oraz w czwartek. W środę pojawią się ekscytujące dane inflacyjne z USA a w czwartek oprócz cen producenckich z USA otrzymamy decyzję EBC w sprawie stóp procentowych. Dla EBC pierwsza obniżka stóp procentowych w czerwcu powinna być niemal przesądzona, a w Stanach Zjednoczonych inflacja prawdopodobnie pozostanie zbyt wysoka, aby obniżyć stopy w najbliższym czasie, ale nie na tyle wysoka, aby budzić duże obawy.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers