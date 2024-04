Murapol: Rekordowy portfel projektów i silna oferta na rynku mieszkaniowym. Podsumowanie wyników 1Q2024

Łączna sprzedaż netto do klientów detalicznych na poziomie 912 lokali w 1Q2024 r. wobec 862 w 1Q2023 r. (wzrost o 5,8% r/r).

Szeroka i atrakcyjna oferta postawiona do dyspozycji klientów detalicznych – pokaźny poziom 4,7 tys. lokali w ofercie na dzień 31.03.2024 r.

Rekordowy portfel projektów w realizacji obejmujący na dzień 31.03.2024 r. ponad 7 tys. lokali w 13 miastach.

752 lokale w 12 miastach przekazane klientom detalicznym w 1Q2024 r. wobec

1 081 w 1Q2023 r.

Duży, zdywersyfikowany i regularnie odnawiany bank ziemi pod budowę blisko 20,4 tys. lokali na dzień 31.03.2024 r.

SPRZEDAŻ

Łączna sprzedaż netto do klientów detalicznych GK Murapol, zrealizowana w 1Q2024 r. wyniosła 912 lokali (umowy deweloperskie, przedwstępne oraz opłacone umowy rezerwacyjne, po wyeliminowaniu rezygnacji), wobec 862 w 1Q2023 r.

Spółka zawarła z klientami 769 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 729 w 1Q2023 r. Pozostałe 143 lokale ujęte w sprzedaży to opłacone umowy rezerwacyjne (po wyeliminowaniu rezygnacji) na dzień 31.03.2024 r. (na koniec 1Q2023 r. było ich 133).

PRZEKAZANIA

Klientom detalicznym przekazane zostały klucze do 752 lokali wobec 1 081 wydanych w analogicznym okresie ub.r., co było zgodne z oczekiwaniami Spółki.

WPROWADZENIA DO OFERTY

W okresie od stycznia do marca 2024 r. GK Murapol wprowadziła do oferty 1 893 lokale w 6 miastach, tj. we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Aglomeracji Śląskiej, a także w nowej lokalizacji na mapie działalności – w Lublinie (wobec 355 lokali w 1Q2023 r.). Nowa oferta obejmuje lokale zaprojektowane zarówno w nowych przedsięwzięciach deweloperskich, jak i kolejnych etapach realizowanych już inwestycji. Na dzień 31 marca 2024 r. oferta GK Murapol obejmowała 4,7 tys. lokali w 15 miastach.

LICZBA LOKALI W BUDOWIE

Na dzień 31 marca 2024 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował rekordowe 7 005 lokali powstających w ramach 25 projektów na terenie 13 miast Polski.

BANK ZIEMI

GK Murapol systematycznie odnawia i rozbudowuje aktywny bank ziemi. Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. GK Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę blisko 20,4 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej netto blisko 885 tys. mkw. w 16 miastach.

– Za nami pierwszy kwartał działalności jako spółka publiczna, który oceniamy bardzo pozytywnie. Konsekwentnie realizowaliśmy nasze założenia biznesowe docierając z ofertą do szerokiego grona potencjalnych klientów, o czym świadczą rekordowe parametry liczby lokali w ofercie oraz w budowie. Do dyspozycji mieszkańców 15 polskich miast stawiamy ok. 4,7 tys. lokali o funkcjonalnych i kompaktowych układach, z eco udogodnieniami, w atrakcyjnych lokalizacjach. Oferta mieszkaniowa jest główną przewagą konkurencyjną Grupy Murapol. Prowadzenie równolegle procesów budowlanych w tak dużej i zdywersyfikowanej skali nie byłoby możliwe, gdyby nie uprzednio wypracowany i przez lata rozwijany model biznesowy. U jego podstaw leży wertykalna integracja, która pozwala nam pozyskiwać, projektować, a następnie realizować kolejne przedsięwzięcia deweloperskie, które w 2023 roku pozwoliły nam osiągnąć marżę zysku netto w segmencie R4S na poziomie 21,7%. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A.

W ciągu ponad 23 lat działalności (do 31 marca 2024 r.) GK Murapol zrealizowała 84 wieloetapowe inwestycje, w ramach których powstało 429 budynków obejmujących łącznie ponad 28,7 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1,27 mln mkw.