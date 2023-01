Masło kusi promocyjnymi cenami – o co chodzi?

Czy można w 2023 kupić tanio masło? Obecnie wiele osób bije na alarm, ponieważ cena kostki masła w ciągu dwóch lat wzrosła ponad dwukrotnie. Nie dość, że w ostatnich miesiącach została zmniejszona gramatura, to ceny poszybowały w górę tak, że wielu osobom nadal spędzają sen z powiek. Obecnie cena 8 zł za 200 g masła to norma, gdy kiedyś można było zapłacić około 3 zł za 250 g. Teraz można liczyć jedynie na promocje. Gdzie takie można znaleźć i jak z nich korzystać?

Masło – podstawowy produkt w każdym domu – czy aby na pewno?

Masło to dla wielu podstawowy produkt, który zawsze powinien być w domu. Służy do smarowania pieczywa, smażenia czy do pieczenia. Jest niezbędny w wielu gospodarstwach domowych, ale niektórzy nauczyli się żyć bez niego. Masło z powodu swoich cen i wysokiej zawartości kalorii zastępowane jest różnymi produktami przede wszystkim margaryną. Wiele osób wybiera słabsze odpowiedniki do gotowania i pieczenia, a jako smarowidło na kanapki stawia na margaryny, które mają imitować smak masła w kanapkach. Takie produkty mają inne składy i zawartości kalorii, co niektórzy cenią, inni nienawidzą.

W wielu domach masło jest zastępowane nie tylko przez margaryny, lecz także przez smarowidła innego typu. Na kanapkach spotyka się pasty i serki, które mają mniej kalorii i więcej wartości odżywczych. Wiele osób nauczyło się żyć bez kostek masła w domu, co wpływa na sytuację na rynku. Obecnie ceny masła napędzane są głównie przez firmy, które zajmują się na co dzień pieczeniem i gotowaniem, przez co potrzebują dużej ilości tego cennego produkty do tworzenia swoich wyrobów, tyczy się to głównie restauracji czy przedsiębiorstw produkujących torty, czy inne słodkie wypieki.

Cena masła w ostatnich miesiącach

Powoli obserwujemy, że cena masła w końcu się zatrzymała, a czasami nawet potrafi spać o kilka procent, aby stworzyć okazję do zakupu. Jednak przy nagłym wzroście, który nastąpił przez ostatnie dwa lata, ciężko o optymizm. Prawda jest taka, że w ciągu ostatnich miesięcy musieliśmy liczyć się z prawie trzykrotnym podbiciem cen. W 2020 roku można było zapłacić za 250 gramową kostkę masła około 3/4 zł. W styczniu 2023 roku mówimy już o 200 gramowej kostce masła za około 8/9 zł. Na szczęście ceny się zatrzymały i na ten moment przestały rosnąć.

Niektórzy twierdzą nawet, że ceny spadają. Przykładem tego jest Carrefour, w którym można kupić kostkę masła za 7 zł, co wielu uznaje za bardzo atrakcyjną i okazyjną cenę. Na promocjach masło może być dostępne jeszcze taniej. Ważne jest jednak to, aby śledzić sytuację na rynku i często sprawdzać oferty. Gazetka z promocjami sklepu Carrefour może być w rękach każdego, kto ma urządzenie z internetem. Wystarczy jedynie wejść na stronę https://blix.pl/sklep/carrefour/, aby w każdej chwili móc sprawdzić, jak wyglądają ceny masła w sklepie bądź jak prezentują się inne oferty, którym warto dać szansę.

Dlaczego cena masła spada?

Ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, że cena masła spadła, chociaż obserwujemy zatrzymanie się jej rozwoju. W ostatnich miesiącach mierzyliśmy się nie tylko z sytuacją gospodarczo-polityczną i z szalejącą inflacją, lecz także z szybującymi cenami przed świętami Bożego Narodzenia. Obecnie możemy na chwilę odetchnąć od takich wydarzeń, co skutkuje niewielką obniżką cen. Łączy się ona również ze zmniejszonym popytem na masło, które w ostatnich miesiącach straciło dla wielu na znaczeniu. Coraz mniej osób kupuje drogie masło, przez co ceny trzeba obniżyć, aby to znowu zaczęło trafiać do konsumentów.

Istotne jest to, że cena masła jest zależna od wielu czynników. Przede wszystkim zależna jest ona od gospodarstw rolniczych, które dostarczają mleko. Jednak to nie jedyny element ceny. Liczy się również koszt opakowań, produkcji oraz dystrybucji produktu, dlatego na cenę kostki masła wpływają różnorodne czynniki, które regulują ceny.

Prognoza cen na najbliższe miesiące

Na ten moment wielu ekspertów twierdzi, że cena masła nie wzrośnie. Zostaniemy w najbliższym czasie przy tych 7/8 złotych za 200 gramową kostkę. Na ten moment nie musimy obawiać się cen na poziomie 10 czy 12 złotych, które prognozowano jeszcze kilka miesięcy temu. Obecnie możemy się cieszyć z zatrzymania się podwyżek cen masła, jednak to nie oznacza, że nie warto korzystać z promocji. W wielu sklepach dostępne są oferty, które przyciągają uwagę. Czasami można kupić masło nawet za 6 zł. Warto śledzić różnorodne promocje i wykorzystywać okazję, aby móc jak najwięcej pieniędzy zaoszczędzić i cieszyć się z tańszych, ale dobrych produktów w swoim domu.