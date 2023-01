Masowa wysyłka SMS – dla kogo i dlaczego warto?

Wysyłanie ręcznie SMS-ów do klientów to mało wygodne i czasochłonne rozwiązanie, zwłaszcza, jeśli potencjalnych odbiorców jest dużo. Tym bardziej w sytuacji, gdy zależy nam, aby wiadomości były wysyłane jak najszybciej po spełnieniu określonego warunku (np. złożeniu zamówienia), co może stać się również w nocy czy w święta.

Zamiast tego można zdecydować się na inne rozwiązanie, a mianowicie masową wysyłkę SMS, na przykład przy użyciu platformy dostępnej pod adresem https://mprofi.pl/uslugi/wysylka/ – to znacznie nowocześniejsza opcja. Oto, na czym polega i jakie są jej najważniejsze zalety.

Automatyzacja to oszczędność czasu i pieniędzy

W przypadku masowej wysyłki SMS automatyzacja przejawia się po pierwsze w tym, że możliwe jest wysłanie wiadomości do setek osób jednocześnie, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i przykładowo planując wysyłkę na określoną datę i godzinę znacznie wcześniej.

Z poziomu komputera, nie małego ekranu smartfona, a do tego bez wpisywania czy wybierania odbiorców ręcznie. Zamiast tego można stworzyć lub zaimportować już istniejącą bazę (lub bazy – może być ich wiele) kontaktów do platformy SMS, a następnie przy wysyłce wybrać nie poszczególne osoby, a całą listę odbiorców. Wszystko to jest niezwykle wygodne, szybkie i proste. Z całym procesem tworzenia i planowania wiadomości poradzi sobie każdy, a więc na przykład pracownicy działu marketingu, bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Po drugie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy pomocy narzędzi do automatyzacji i platformy SMS ustanowić reguły, dopiero po spełnieniu których wiadomość zostanie wysłana. Chodzi tutaj na przykład o automatyczną wysyłkę powiadomień o rezerwacji, wysyłce zamówienia czy innych tego typu wydarzeniach, niezależnie od pory dnia i nocy.

Dobrym rozwiązaniem jest też zautomatyzowanie wysyłki przypomnień na dzień czy dwa przed umówionym spotkaniem, wizytą lub zabiegiem – dzięki temu nawet osoby o słabej pamięci będą pojawiać się na czas, co oznacza mniejsze straty dla firmy.

Komu przyda się platforma do masowej wysyłki SMS?

Trudno o branżę, w której masowa wysyłka SMS nie znalazłaby zastosowania. W końcu w niemal każdej firmie pojawia się konieczność kontaktowania się z klientami, kontrahentami czy pracownikami. SMS-y są szybką, pewną i tanią formą kontaktu, z której korzystają zarówno niewielkie, jak i bardzo duże przedsiębiorstwa.

Można zastosować je chociażby w handlu (internetowym i stacjonarnym), branży medycznej (np. w klinikach, przychodniach czy indywidualnych praktykach lekarskich), salonach kosmetycznych i fryzjerskich, hotelach, restauracjach, organizacjach samorządowych, wspólnotach i nie tylko.

Przykładowe typy wiadomości to chociażby wspomniane już przypomnienia o nadchodzących spotkaniach, ale też komunikaty o statusie zamówienia lub załatwianej sprawy (np. reklamacji), ankiety, badania satysfakcji klienta, informacje o aktualnym menu, zmianach w godzinach otwarciu, zamknięciu lokalu w jakimś dniu i wiele, wiele więcej.