Mastercard uruchamia testy pilotażowe usługi tożsamości cyfrowej

Mastercard rozpoczął testy nowej usługi cyfrowej, która umożliwia natychmiastową weryfikację tożsamości danej osoby w bezpieczny sposób, zarówno w świecie cyfrowym, jak i rzeczywistym. Pilotażowy program został uruchomiony w Australii. Obejmuje on dwa osobne projekty, prowadzone we współpracy z dwoma partnerami: Pocztą Australijską oraz Uniwersytetem Deakin.

„Nasze coraz bardziej cyfrowe życie — oraz sposób, w jaki dokonujemy transakcji i wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi — podważyło tradycyjne rozumienie pojęć takich jak tożsamość, zaufanie czy prywatność. Potrzebujemy nowego modelu” — powiedział Ajay Bhalla, prezes Mastercard ds. cyberbezpieczeństwa i analizy danych. „Naszym zdaniem zasadniczą kwestią jest tu odpowiedzialne przetwarzanie danych osobowych poprzez zapewnienie konsumentom kontroli nad tym, które ich dane i w jaki sposób są używane do weryfikacji ich tożsamości” – dodał.

W ramach programu pilotażowego zostaną przetestowane nowe sposoby weryfikacji tożsamości, które nie wymagają noszenia ze sobą wielu różnych dokumentów, przy czym dane przez cały czas pozostaną pod kontrolą ich prawnych właścicieli, czyli użytkowników. Testowana usługa wykorzystuje rozproszony model, w którym informacje przechowywane w urządzeniu mobilnym użytkownika łączone są z tymi weryfikowanymi przez podmioty zewnętrzne, np. bank użytkownika albo instytucje rządowe. Eliminuje to konieczność utrzymywania centralnej bazy danych osobowych.

Podejście Mastercard, stawiające w centrum uwagi konsumenta i bezpieczeństwo jego danych, zostało już wcześniej przedstawione w koncepcji tożsamości cyfrowej. Położono w niej nacisk na zasadę „privacy by design”, czyli uwzględniania ochrony prywatności już na etapie projektowania produktów czy usług.

W początkowej fazie programu pilotażowego realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Deakin wzięli udział studenci – ochotnicy. Testowali oni proces weryfikacji tożsamości na potrzeby rejestracji studentów i egzaminów cyfrowych na terenie kampusów Burwood i Geelong w stanie Wiktoria.

„Niezmiernie się cieszymy, że możemy uczestniczyć wraz z Mastercard w realizacji programu pilotażowego, w ramach którego testujemy obiecujące, inteligentne usługi mające potencjał zaspokojenia potrzeb cyfrowego świata” — powiedział William Confalonieri, dyrektor ds. cyfrowych Uniwersytetu Deakin. „Program wpisuje się w strategię cyfrową naszej instytucji, mającą na celu poprawę jakości obsługi użytkowników. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych testów w innych środowiskach”.

Działania Mastercard w zakresie testowania rozwiązań do weryfikacji tożsamości cyfrowej obejmują również odrębną umowę z Pocztą Australijską. Współpraca ta ma na celu integrację z rozwiązaniem Digital iD tej państwowej spółki, tak aby umożliwić Australijczykom łatwą identyfikację podczas korzystania z usług pocztowych.

„Poczta Australijska jest bardzo zadowolona z możliwości uczestniczenia w tym programie pilotażowym. Pomoże on zwiększyć świadomość Australijczyków dotyczącą tożsamości cyfrowej oraz zapewnić użytkownikom naszego rozwiązania Digital iD dostęp do większej liczby funkcji” — powiedział Regis Bauchiere, dyrektor Poczty Australijskiej ds. produktów i usług z zakresu tożsamości. „Ta nowa inicjatywa stanowi uzupełnienie naszego uczestnictwa w programie Trusted Digital Identity Framework oraz czyni Digital iD jedynym rozwiązaniem zapewniającym użytkownikom dostęp zarówno do usług publicznych, jak i prywatnych”.

W 2020 roku programy pilotażowe nowej usługi Mastercard zostaną uruchomione w kolejnych krajach, we współpracy z innymi podmiotami.