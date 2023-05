Materiały budowlane drożeją z miesiąca na miesiąc coraz wolniej

W kwietniu komunikowana przez Grupę PSB Handel S.A. dynamika cen materiałów budowlanych kontynuowała trwającą już od roku zniżkę do poziomu „zaledwie” 8 proc., czyli długo oczekiwanej jednocyfrowej wartości. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl tłumaczą, że sytuacja rynkowa weszła w fazę powrotu do względnej normalności. Pytanie, czy już na dobre, czy może tylko przejściowo na pewien czas.

Przewidywania ekspertów powrotu parametrów wzrostu cen materiałów budowlanych do wartości jednocyfrowych, przed końcem bieżącego roku, uległy materializacji już w kwietniu, a więc niemal w połowie pierwszego półrocza.

W najnowszym odczycie dynamiki cen materiałów budowlanych autorstwa Grupy PSB w dalszym ciągu prym wiedzie cement-wapno jako pozycja najmocniej zwyżkująca rok do roku o 38 proc., ponad dwukrotnie więcej od farb-lakierów, czyli wicelidera materiałowej drożyzny. Tym razem jednak wzrost cen tego spoiwa, miesiąc do miesiąca, spowolnił o kilka pp. sygnalizując dołączenie do ogólnego trendu szybkiego wytracania impetu wzrostu stawek. Ponownie bowiem prawie we wszystkich pozostałych grupach towarowych zanotowano istotny statystycznie regres dynamiki cen.

Na drugim biegunie klasyfikację zamykają płyty OSB i drewno, izolacje termiczne oraz dachy z rynnami, w przypadku których zanotowano już spadki cen rok do roku rzędu odpowiednio 18, 12 i 1 proc. Powiększenie stawki grup towarowych z ujemną dynamiką do trzech pozycji może zapowiadać nadchodzącą powoli korektę krajowych cen materiałów budowlanych, choć przy jeszcze dwucyfrowej inflacji taki scenariusz wydaje się być wciąż melodią nieco dalszej przyszłości.

Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl w dalszym ciągu najbardziej wiarygodnym prognostykiem rozwoju koniunktury na rodzimym rynku materiałów budowlanych jest sytuacja na pierwotnym rynku mieszkaniowym. A tu wciąż nie widać wzrostu aktywności inwestycyjnej firm deweloperskich.

W statystykach GUS budownictwa mieszkaniowego za pierwszy kwartał br. spadek mieszkań rozpoczętych wyniósł ponad jedną czwartą w relacji rok do roku. Jeśli już od kwietnia i maja nie nastąpi wyraźne i trwałe odbicie wolumenu nowych inwestycji mieszkaniowych, to trudno będzie uniknąć dalszego spadku popytu na materiały budowlane oraz presji na spadek dynamiki ich cen, aż do ujemnych wartości włącznie.

Tymczasem statystyki sprzedaży Grupy PSB komunikują coraz szybszy i coraz bardziej reprezentatywny regres popytu na materiały budowlane w kraju. W kwietniu w ramach Grupy PSB sprzedaż materiałów była średnio niższa o 22 proc. w relacji rdr., a dodatnią dynamikę odnotowano jedynie w grupie farby, lakiery (+6%). Pozostała stawka grup asortymentowych zanotowała spadki sprzedaży, z których największe nastąpiły w kategoriach: płyty OSB, drewno (-44%), izolacje termiczne (-47%), ściany, kominy (-47%) oraz dachy, rynny (-50%).

Autor: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl