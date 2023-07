MCI zwiększyło zewnętrzne finansowanie do 200 mln zł – umowa z ING

MCI Capital oraz ING Bank Śląski podpisały umowę dotyczącą zwiększenia finansowania kredytowego do 200 mln złotych.

– Jest to odnawialna linia kredytowa służąca finansowaniu szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej oraz operacyjnej spółki MCI. W ramach tej umowy udało nam się zwiększyć finansowanie o 26,75 mln zł, czyli do pełnej kwoty 200 mln zł – mówi Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu MCI. – Jednocześnie wydłużyliśmy całe finansowanie o 1 rok dzięki czemu posiadamy aktywną linię kredytową na 200 mln zł do wykorzystania w okresie 3 lat – dodaje.

O kilku lat MCI buduje z bankiem ING rozwiązania coraz lepiej odzwierciedlające specyfikę działania podmiotów z Grupy MCI, które ze względu na swój unikalny funduszowy charakter potrzebują specjalnych rozwiązań. Obecna linia kredytowa swoją elastycznością, commitmentowym charakterem oraz atrakcyjnymi warunkami finansowymi (marża vs commitment fee) idealnie wpasowuje się potrzeby MCI jako inwestora w fundusze PE.

– Cieszymy się, że polskim rynku kapitałowym pojawiają się partnerzy, z którymi jesteśmy w stanie podejmować świadomą rozmowę na temat finansowania potrzeb podmiotów takich jak MCI, a nawet więcej, wspólnego budowania rozwiązań, które na polskim rynku funkcjonują jeszcze w bardzo ograniczonym zakresie – mówi wiceprezes MCI.

– W następnym kroku będziemy chcieli podjąć pracę nad NAV finance dla funduszu MCI.EV – czyli typowym finansowaniem działalności inwestycyjnej funduszu funkcjonującym na zachodnich rynkach, na razie właściwie nieaktywnym jako produkt w polskich instytucjach finansowych. Chociaż będzie to na pewno trudniejszy projekt, to jesteśmy przekonani, że uda nam się zamknąć również i to finansowanie – podsumowuje Ewa Ogryczak.