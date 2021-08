Mercedes-Benz i GROB rozpoczynają „akumulatorową” współpracę

Mercedes-Benz intensyfikuje współpracę z GROB-WERKE na polu technologii produkcji nowej generacji akumulatorów. Tym samym marka spod znaku trójramiennej gwiazdy wzbogaca swoje know-how w tym zakresie i może zwiększyć moce produkcyjne.

Lokalna produkcja akumulatorów jest kluczowym wyróżnikiem Mercedes-Benz i jego elektrycznej ofensywy. Globalna sieć produkcji baterii producenta będzie obejmować 9 fabryk na 3 kontynentach, co podkreśla jego ambicję, aby przed końcem dekady w całości „przestawić się” na zasilanie prądem wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki rynkowe. W celu uprzemysłowienia produkcji przyszłej generacji akumulatorów Mercedes-Benz intensyfikuje współpracę ze swoim wieloletnim partnerem – niemiecką firmą GROB-WERKE GmbH & Co. KG, liderem na światowym rynku wysoce innowacyjnych systemów produkcji akumulatorów i automatyzacji.

„Globalna sieć produkcji akumulatorów Mercedes-Benz jest kluczowym filarem ofensywy modelowej Mercedes-EQ i podstawą naszej strategicznej zmiany z »pierwszeństwa prądu« na napędy wyłącznie elektryczne. Dzięki naszemu partnerstwu z GROB-WERKE chcemy wykorzystać dalszy potencjał technologii produkcji w zakresie efektywności, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju, a tym samym dalej rozwijać nasze zdolności produkcji akumulatorów” – powiedział Jörg Burzer, członek zarządu Mercedes-Benz AG ds. zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw.

Współpraca koncentruje się na wspólnym rozwoju oraz konstrukcji wysokowydajnych instalacji do wytwarzania baterii dla globalnej sieci ich produkcji i obejmuje montaż zarówno modułów, jak i pakietów. W ten sposób Mercedes-Benz wzmacnia swoje możliwości budowania akumulatorów, a przy okazji poszerza know-how w zakresie innowacyjnych technologii produkcji. Systemy produkcyjne firmy GROB-WERKE są już zresztą stosowane w fabrykach akumulatorów Mercedes-Benz. W przyszłości partnerzy będą ściśle współpracować nad rozwojem i budową wysokospecjalistycznych fabryk.

„Mercedes-Benz i GROB-WERKE z powodzeniem współpracują od wielu lat. Dzięki tej współpracy chcemy pozostać silnym partnerem Mercedesa w przyszłości, z wykorzystaniem innowacyjnych koncepcji montowania modułów i pakietów akumulatorów” – powiedział German Wankmiller, prezes zarządu GROB-WERKE GmbH & Co. KG.

Współpraca będzie skupiać się na systemowej technologii przyszłych generacji akumulatorów Mercedes-Benz, które będą stosowane w pojazdach Mercedes-EQ od 2025 r.

Globalna sieć produkcji akumulatorów Mercedes-Benz

Baterie do elektrycznych aut Mercedes-EQ będą w przyszłości dostarczane przez globalną sieć produkcji akumulatorów, obejmującą 9 fabryk w 7 lokalizacjach na 3 kontynentach. Już teraz Mercedes-Benz produkuje akumulatory w swoich zakładach w Kamenz (Saksonia), Hedelfingen (Stuttgart), a także w Bangkoku (Tajlandia), Pekinie (Chiny) oraz Jaworze (Polska). Koledzy z Brühl (Stuttgart) i Tuscaloosy (USA) przygotowują się właśnie do rozpoczęcia produkcji baterii w 2022 r. Ponadto fabryka akumulatorów ma powstać w zakładach w Sindelfingen pod Stuttgartem.