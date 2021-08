Medicofarma Biotech otworzyła nowe laboratorium w Poznaniu

Biotechnologiczna spółka w stolicy Wielkopolski prowadzić będzie prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi lekami onkologicznymi oraz terapią po przejściu choroby COVID-19. Prace grupy badawczej w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu koordynować będzie obecnie dr hab. Katarzyna Rolle, prof. ICHB.

W ramach poznańskiego Centrum B+R realizowane będą projekty w obszarze terapii nowotworów oraz rehabilitacji postcovidowej. W skład zespołu badawczego Centrum B+R wchodzą doświadczeni badacze, w tym dr hab. Katarzyna Rolle, Kierownik Zakładu Neuroonkologii Molekularnej w IChB PAN. Naukowczyni była również członkiem ​​Wirusowej Grupy Wsparcia, która opracowała pierwszy polski test diagnostyczny na wykrycie koronawirusa.

Do tej pory spółka zdecydowała się na inwestycję w platformy CANCER PRINT oraz BREAST/OVARY RNA THERAPY, ale w planach jest testowanie kolejnych modeli badawczych. Ponadto w laboratorium będzie prowadzona analiza molekularna maszynerii kontroli epigenetycznej choroby COVID-19. Ma stanowić platformę do dalszych badań, a następnie opatentowania kluczowych cząsteczek, które będą mogły być użyte w tworzeniu strategii terapeutycznych.

W Centrum wykorzystywane będą nowoczesne technologie, takie jak organoidy czy biodruk 3D żywych tkanek. Następnie testowane będą na nich nowe cząsteczki, które wykazują potencjał terapuetyczny. Naszym celem jest wyodrębnienie i przebadanie tych, które finalnie przyczynią się do poprawy jakości życia i zdrowia pacjentów – tłumaczy dr. hab. Katarzyna Rolle, Kierownik Zakładu Neuroonkologii Molekularnej IChB PAN.

Medicofarma S.A. od 2017 r. – większościowy akcjonariusz Medicofarmy Biotech SA, działa w kooperacji z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Efektem skutecznej współpracy jest wprowadzenie na rynek pierwszego polskiego testu genetycznego na SARS-CoV-2. Najnowsza generacja testu MediPAN-2G+ FAST COVID daje możliwość wykrywania dwóch specyficznych genów koronawirusa w jednej reakcji zaledwie w ciągu 1 godziny. Medicofarma S.A zajęła się realizacją serii pilotażowej, a następnie kompleksową produkcją testów. Medicofarma Biotech także nawiązała współpracę wdrożeniową z Instytutem w zakresie wsparcia w opracowywaniu innowacyjnych terapii onkologicznych oraz rehabilitacji postcovidowej.

W Centrum B+R możliwe jest także przeprowadzenie badań analitycznych, preformulacji i szeregu analiz dla podmiotów zewnętrznych. Tym samym spółka poszerza ofertę świadczeń komercyjnych dla branży farmaceutycznej.

W branży biotechnologicznej ciągłe innowacje to konieczność. Konkurencja w dziedzinie opracowywania leków onkologicznych jest silna. Stawiamy na rozwój, dlatego laboratorium w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii korzystać będzie z najnowocześniejszego sprzętu oraz technologii biologii molekularnej – komentuje Cezary Kilczewski, prezes Medicofarma S.A. – Choć wciąż potrzebne są testy wykrywające zakażenie SARS-COV-2, to chcemy skupić się na tym co przed nami. Coraz więcej osób będzie zgłaszało potrzebę rehabilitacji postcovidowej. To naturalny wybór kierunku rozwoju spółki –