Metoda Design Thinking, czyli jak skutecznie kreować i wdrażać nowatorskie rozwiązania?

Design Thinking jest bardzo popularną na całym świecie metodą, która zyskuje na znaczeniu także w Polsce. Kryje się pod nią sposób postępowania, pozwalający na kreatywne rozwiązywanie problemów. Design Thinking pozwala na skuteczne odnajdywanie najlepszej odpowiedzi na dany problem oraz przygotowanie produktu lub usługi, który będzie odpowiadał na potrzeby jego odbiorców docelowych. W centrum zainteresowania tej metody znajduje się bowiem nie firma – twórca produktu, lecz człowiek, dla którego jest on tworzony.

Czym jest metoda Design Thinking i jak jest realizowana?

Design Thinking to usystematyzowane podejście do projektowania i tworzenia innowacyjnych, nieszablonowych rozwiązań, które wpisują się w potrzeby swoich przyszłych użytkowników. Jest to twórczy proces, ściśle skoncentrowany na człowieku i jego potrzebach, który opiera się na uważnej obserwacji i dogłębnym zrozumieniu oczekiwań grupy docelowej. Design Thinking bazuje na współpracy zespołowej, nauce, wizualizacji pomysłów, budowaniu prototypów oraz zbieraniu feedbacku, czyli reakcji na prototyp przedstawiony interesariuszom.

Dzięki temu możliwe staje się stworzenie takiego rozwiązania, które będzie odpowiadało na wszystkie potrzeby współczesnych odbiorców oraz zyska ich uznanie. Design Thinking niejako zrywa z tworzeniem nowych produktów, usług i rozwiązań w oparciu o mało precyzyjne, często nietrafne założenia funkcjonujące w środowisku biznesowym. Nowe rozwiązania powstające przy zastosowaniu metody Design Thinking, opierają się bowiem na precyzyjnym ustaleniu rzeczywistego problemu oraz dążeniu do znalezienia jego najwłaściwszego rozwiązania.

Dlaczego warto korzystać z Design Thinking i jak poznać tę metodę?

Design Thinking skutecznie wspiera rozwój innowacji oraz gwarantuje niestandardowe rozwiązania. Jest to ponadto na tyle uniwersalna metoda, że z sukcesem korzystają z niej różne branże. Szczególnie przydatna okazuje się jednak tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. „wicked problems”, czyli problemami, w przypadku których trudno wskazać jedno oczywiste ich rozwiązanie lub zamknąć je w sztywnych ramach. Co istotne, metoda ta może być także stosowana przez firmy o dowolnych rozmiarach, z praktycznie każdej branży – świetnie sprawdza się zarówno w przypadku małych przedsiębiorstw, jak i takich gigantów, jak chociażby Apple, Google czy Samsung.

Kluczem do umiejętnego wykorzystania możliwości, jakie oferuje metoda Design Thinking, jest umiejętność jej zastosowania w praktyce. Można ją poznać, zrozumieć i nauczyć się wykorzystywać w swoim biznesie np. biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach. Na uwagę polskich przedsiębiorców zasługuje w szczególności metodyka DTMethod® stworzona przez polskich specjalistów i ekspertów od Design Thinking.

DTMethod to skuteczna i innowacyjna metodyka prowadzenia procesów Desing Thinking, która pozwala na wypracowanie co najmniej 3 prototypów rozwiązania. Co istotne, jest to metodyka, która gwarantuje opracowanie gotowych rozwiązań w określonym czasie. Aby skorzystać z oferowanych przez nią możliwości, wystarczy wejść na stronę https://dtmethod.com/ oraz zapoznać się z aktualnie dostępną ofertą szkoleń.

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.