Mex Polska zawarło dwie umowy, dzięki którym w I kw. 2024 rozwinie sieć bistro na Śląsku

Mex Polska, notowana na GPW spółka holdingowa, podpisała umowy na dwie nowe lokalizacje, które będą miały swoje otwarcie już w I kwartale 2024 roku. Kolejna Pijalnia Wódki i Piwa oraz Chicas&Gorillas, bo o nich mowa, tym razem powstaną w samym centrum Katowic, przy ulicy Mariackiej. Oba koncepty działają w jednym z bardziej dochodowych obszarów Grupy, czyli segmencie bistro. Ze względu na wysoką atrakcyjność i potencjał tego regionu, Zarząd Mex Polska liczy na powodzenie otwarć, co ma przełożyć się na dalszy wzrost wyników sprzedażowych. Obecnie skład grupy kapitałowej liczy 46 lokali działających w ramach pięciu rozpoznawalnych brandów. Jeszcze w tym roku liczba ta powinna wzrosnąć, ponieważ wkrótce planowane jest otwarcie kolejnej Pijalni Wódki i Piwa, tym razem z Zamościu.

– Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie niesie za sobą podpisanie dwóch nowych umów dla naszych nowych lokali w centrum Katowic. To dla nas strategiczny krok, po pierwsze, jak deklarowalismy po bardzo krótkiej przerwie wracamy na ulicę Mariacką z niezwykle lubianą i tłumnie odwiedzaną przez mieszkańców Katowic „Pijalnią Wódki i Piwa”. Ponadto, w sąsiednim lokalu zadebiutuje na Śląsku nasz najmłodszy koncept „Chicas & Gorillas”. Poraz kolejny chcemy wykorzystać efekt synergii tych dwoch brandów działających w bezpośrednim sąsiedztwie – do tej pory ten zabieg okazywał się bardzo efektywny. – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.

Chicas&Gorillas to przykład klasycznego shot & coctail baru. Wystój lokali nawiązuje do kultury Pop-Art, a wnętrza są nasycone kontrastującymi barwami i komiksowymi motywami. Brand heroes konceptu to pin-up girl Chica oraz ,,wyluzowany’’ Gorilla. Najnowszy koncept Grupy dostepny jest już w czterech lokalizacjach: Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Warszawie – otwarcia dwóch ostatnich odbyły się w II półroczu 2023 roku. Warto tutaj wspomnieć, że w warszawskim lokalu, największym spośród wszystkich reprezentujących ten koncept, znajduje się scena, na której występują DJ-e oraz zespoły muzyczne.

Pijalnia Wódki i Piwa to jeden z najstarszych konceptów grupy, który poprzez charakterystyczną ofertę kulinarną i wyjątkowy wystrój, ma umożliwić klientom cofnięcie się do lat 60-tych XX w., czyli do Polski z okresu PRL. Ideą tego pomysłu jest by w niecodziennej scenerii, oferować klientom, typowe dla tamtych czasów przekąski. Aktualnie sieć Pijalni Wódki i Piwa liczy 32 lokale. Najnowszy powstał w sierpniu 2023 r. w Nowym Targu, kolejny zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku – w Zamościu. Zarząd docelowo szacuje, że może powstac 100 Pijalni w całej Polsce.

Mex Polska na bieżąco rozbudowuje swoje koncepty i poszukuje coraz to atrakcyjniejszych lokali do zagospodarowania. W ten sposób spółka liczy na dalszy konsekwentny wzrost przychodów Grupy. Tylko w I półroczu 2023 roku skonsolidowany zysk netto liczył ponad 1,6 mln zł, kiedy to w analogicznym okresie 2022 roku (eliminując wpływ jednorazowego zdarzenia w kwocie 1,1 mln zł) Grupa odnotowała stratę netto na poziomie 0,5 mln zł.